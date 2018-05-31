«Три сестры» — две премьеры

«Три сестры» Константина Богомолова визуально ничем не удивят тех, кто внимательно следит за режиссером в последние годы. Соавтор у него тот же — художник Лариса Ломакина . На сцене несколько разноцветных диванов внутри дома, сложенного из неоновых трубок, которые меняют цвет в зависимости от сцены — красный, синий, фиолетовый.

Вадим Журавлев музыкальный критик «Многие будут разочарованы и не найдут в этом спектакле каких-то диких радикальных выходок, свойственных Богомолову еще некоторое время назад. Спектакль очень тихий, очень спокойный, оставляющий очень светлые и приятные воспоминания о себе. Текст не потерян — он проговаривается иногда очень быстро, но, тем не менее, как раз заставляет внимательно слушать его и, соответственно, прочитывать пьесу как бы совершенно заново. А то, что Дарья Мороз играет барона Тузенбаха, знаете, сегодня женщины, которые играют мужчин, — это уже не фунт изюма. Если вспомнить, в спектакле „Лир“ играла Роза Хайруллина , и она получила даже „Золотую маску“ за главную мужскую роль».

«Трех сестер» Богомолова, разумеется, будут сравнивать с версией нового художественного руководителя МХТ Сергея Женовача . На днях он представил у себя в «Студии театрального искусства» собственную премьеру по пьесе Чехова. У него это комедия, актеры почти весь спектакль проводят на фоне берез, все роли точно по классике. Успел ли Женовач посмотреть «Сестер» Богомолова?

Константин Богомолов режиссер «Я даже и не знаю, честно говоря, так как я в репетиционной запаре. Может, он человек деликатный и не устраивает стресс, не появляется открыто. Может быть, он и присутствовал на спектакле тихо, прошло уже два прогона. Надеюсь, что если не присутствовал, то придет. Я думаю, что ситуация выпуска двух спектаклей независимо от того, внутри одного театра на разных сценах или в разных театрах, по одной великой пьесе — это возможность прекрасного диалога и большее разнообразие у зрителей, и не более того».

Версию в СТИ можно рекомендовать тем, кто любит классику: все четко, но вместе с тем свежо. «Три сестры» точно читаются, как будто впервые. Интерпретация Богомолова — для поклонников режиссера и не пойдет, если вы плохо помните о чем речь. Пожалуй, она, скорее, для тех, для кого форма художественного высказывания важнее сюжета. И, кстати, она на целый час короче.