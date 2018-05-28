Женовач, Богомолов и «Шесть сестер» Чехова

Почти что на авансцене — три десятка берез. Того, что происходит за ними, толком не видно. Героям приходится протискиваться сквозь деревья, с трудом пробираться через них, говорить среди стволов, опираться на них, обниматься с ними — это и занавес, и основная декорация. Ближе к финалу она эффектно отъедет, обнаружив в углу гору из чемоданов, сидя на которых сестры будут говорить про «жить и работать».

Версия Сергея Женовача подходит для ценителей классического театра. Комментирует сам глава «Студии театрального искусства»:

Сергей Женовач художественный руководитель театра «Студия театрального искусства», художественный руководитель МХТ имени Чехова «Я не понимаю, что такое „классическое“. Есть история, рассказанная Чеховым, „Три сестры“. Это история сложная, непростая. Ее могут воспринимать только люди с жизненным опытом. Этот спектакль рассчитан на людей, которые задумываются о жизни, ради чего живут, что такое счастье, есть ли оно. „Три сестры“ — это не для детей».

Версию Константина Богомолова новый худрук МХТ еще не смотрел. В том, что два спектакля по одной пьесе выпускаются одновременно, есть ирония истории. Ясно, что оба режиссера решили заниматься Чеховым еще в начале сезона, ведь «Три сестры» — один из ключевых текстов европейского театра. Несомненно, это будут очень разные спектакли, говорит главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова

Марина Давыдова главный редактор журнала «Театр» «В театральном закулисье их называют „Шесть сестер“. Счастье, если они будут разные. То, что Женовач будет менять конфигурацию в МХТ, неизбежно. Это было бы неизбежно при любом художественном руководителе. Женовач — человек внятной художественной позиции. Я бы хотела, чтобы он сохранил ту эстетическую широту, которая характеризовала МХТ при Табакове. Если Женовач сможет продолжить эту традицию, будет здорово. Сможет ли? В ближайшем будущем увидим».

«Сестер» неизбежно будут сравнивать — так уж сложились обстоятельства. В СТИ — классический минимализм. В МХТ — неон и трансляция во всю ширь и высоту задника. У Женовача с антрактом — три часа 20 минут, у Богомолова — три. У одного самые дорогие билеты по 6000 рублей, у второго — в два раза дешевле.