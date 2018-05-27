В Петербурге пройдет международный творческий фестиваль «Шаг навстречу»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Международный творческий фестиваль «Шаг навстречу» в 11-й раз соберет в Петербурге юных музыкантов и художников с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль, не имеющий аналогов в мире, объединит в различных программах более 450 талантливых детей, относящихся к категории особенных, и звезд классического искусства.

Фестиваль откроется в воскресенье в Концертном зале Мариинского театра, где в сопровождении Симфонического оркестра театра под управлением Павла Смелкова выступят пианист и джазовый импровизатор Олег Аккуратов и юный пианист из Волгодонска Руслан Сак. Оба молодых человека, страдающие проблемами зрения, добились признания как одаренные и яркие музыканты. В их исполнении прозвучат фортепианные концерты Моцарта и Мендельсона. А в фойе зрителей ждет выставка художественных работ участников фестиваля «Я вижу мир!».

"Одна из наших главных задач — дать возможность детям получить творческий стимул к профессиональной деятельности и новые яркие впечатления, а для родителей и преподавателей это прекрасная возможность повышения компетентности в обращении с детьми. Зрители же, вовлекаясь в фестивальную программу, становятся более лояльным и терпимыми к людям с ограниченными физическими возможностями", — сказала ТАСС художественный руководитель фестиваля Валерия Соколова.

Участникам программы предоставляются лучшие концертные площадки города, в числе которых Большой зал Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, где 29 мая пройдет концерт при участии Заслуженного коллектива России академического филармонического оркестра. Художественный руководитель Филармонии народный артист СССР Юрий Темирканов является главой попечительского совета фестиваля.

В задачу проекта «Шаг навстречу!» входит организация мастер-классов со звездами, создание дорожной карты для дальнейшей самостоятельной работы юных творцов, проведение конференций и «круглых столов» для преподавателей и родителей. Целевая аудитория фестиваля — воспитанники, проживающие в центрах поддержки семейного воспитания и домах-интернатах, дети из многодетных и неполных семей, граждане пожилого возраста. Проект представляет инновационный способ преодоления непонимания между людьми, стирание стереотипов по отношению к тем, кого называют «люди с нарушениями развития».

Фестиваль продлится до конца мая.