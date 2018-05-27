«Египетские ночи» завершили театральный проект «Золотая маска в Израиле»

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая — РИА Новости . Возрожденный спектакль Петра Фоменко «Египетские ночи» завершил в субботу проект «Золотая маска в Израиле», который в пятый раз состоялся в южном предместье Тель-Авива Яффе.

В нынешнем году постановки четырех российских театров впервые демонстрировались не сами по себе, а как ядро нового международного фестиваля Jaffa Fest, куда также привезены работы из Германии, Италии, Турции и Австралии.

"Здесь мы востребованы, как нигде, потому что здесь именно тот зритель, который нас ждет, принимает и любит. Здесь очень много людей, которые помнят лучший российский, советский театр, которые готовы вновь и вновь обращаться к российскому искусству", — сказал президент российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Игорь Костолевский

На площадке русско-ивритского театра «Гешер» в течение мая при полном аншлаге шли «ГрозаГроза» Театра наций, «Солнечная линия» Центра имени Мейерхольда, «Магадан/Кабаре» театра «Около дома Станиславского» и «Египетские ночи» театра «Мастерская Петра Фоменко».

"Египетские ночи" были поставлены самим Фоменко в 2002 году. Спустя пять лет спектакль сняли с репертуара, и только в феврале этого года состоялась его «премьера-возобновление».

Исполнитель одной из главных ролей Карэн Бадалов рассказал, что, восстанавливая постановку, они с коллегами первоначального состава опирались на более чем 100 часов видеозаписей репетиций с самим Фоменко, который скончался в 2012 году.

"Если бы этого не было, не факт, что мы бы на это решились", — признался он.

Три неоконченных пушкинских наброска, одна незавершенная поэма, стихи разных лет и фрагменты поэмы Валерия Брюсова в итоге сложились в историю царицы Клеопатры и ночи любви ценою в жизнь, которую рассказывает светским дамам и господам бедный неополитанский импровизатор — синьор Пиндемонти в исполнении Бадалова.

Илья Любимов. Израильская публика, раскупившая все места в «Гешере», рукоплескала московским артистам, которые одномоментно переходили от комического к трагедийному, от приземленному к высокому, меняли роли и одежды, переносясь из аристократических гостиных Петербурга в чертоги дворца на берегах Нила. Как и 15 лет назад, вместе с Бадаловым на сцену вышли Полина Кутепова , Мадлен Джабраилова, Наталья Курдюбова

"Удивительно, что он (Фоменко — ред.) закладывал развитие спектакля с развитием людей… Спектакль не умирает, не устаревает, а, наоборот, если мы развиваемся, то мы развиваем и спектакль", — говорит Бадалов о соотношении старого и нового в возрожденной постановке.