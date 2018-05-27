В Тель-Авиве завершился международный проект «Золотая маска в Израиле»

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Международный проект «Золотая маска в Израиле», который в пятый раз проходил в Тель-Авиве, с успехом завершился в субботу «Египетскими ночами». Так называется спектакль Московского театра «Мастерская Петра Фоменко», исполненный в завершении ставшей уже традиционной творческой акции, связавшей Россию и Израиль, передает корреспондент ТАСС.

Воодушевляющий финал

"Египетсткие ночи" сыграли дважды — в пятницу и субботу, и оба вечера — с аншлагом. Все 820 мест в зале тель-авивского Театра «Гешер», где проходили показы, были заняты зрителями.

"Мы завершаем пятый сезон Международного проекта «Золотая маска в Израиле», — сказала, обращаясь к публике, директор Театра «Гешер» Лена Крейндлина. «За это время мы сумели принять много замечательных театров из России с их лучшими спектаклями и показать их на нашей сцене», — продолжила она.

"К примеру, «Мастерская Петра Фоменко» уже трижды выступала в Тель-Авиве, ее нынешний визит — четвертый по счету", — отметила Крейндлина, добавив, что Театр «Гешер» и «Мастерская Петра Фоменко» практически ровесники: они оба были созданы чуть более четверти века назад.

Спектакль «Египетские ночи» Петр Фоменко поставил в 2002 году. В его основе — одноименная неоконченная поэма Александра Пушкина, дополненная фрагментами поэмы Валерия Брюсова . Спектакль принимал участие в различных российских и международных фестивалях, много гастролировал, но с 2007 года не игрался.

Возрожденные «Египетские ночи» израильская публика приняла с воодушевлением, наградив спектакль долго не смолкавшими аплодисментами. Актеры трижды выходили на поклон.

С любовью к Фоменко

Своим впечатлением поделился с ТАСС художественный руководитель Театра «Гешер» Евгений Арье . «Я по-другому смотрел спектакль, чем большинство зрителей, — сказал режиссер. — Я испытал чувство грусти».

"Грущу, потому что мы дружили с Петром Наумовичем [Фоменко], я видел много его спектаклей, в которых всегда было много изобретательности и фантазии", — отметил Арье. «Рад, что театр держится, играет спектакли и делает это хорошо», — оценил худрук Театра «Гешер».

Не скрывал эмоций и худрук «Мастерской Петра Фоменко», режиссер Евгений Каменькович.

"Нам чертовски приятно находиться в Тель-Авиве, — признался он. — «Спасибо „Золотой маске“, спасибо „Гешеру“. Надеюсь, что мы не последний раз в Израиле».

Итог дискуссии подвел президент российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», народный артист РФ Игорь Костолевский

"Когда я смотрел «Египетские ночи», у меня было чувство грусти по Петру Наумовичу [Фоменко], он был великий человек. Но у меня было еще и чувство восхищения театром, артистами, которые делают свое дело. В этом есть огромный праздник, огромное счастье, которые передаются зрителям", — заявил Костолевский.

Израильский Авиньон

Выступая на заключительном пресс-брифинге, Костолевский напомнил, что в этом году в проекте «Золотая маска в Израиле» приняли участие четыре спектакля: «ГрозаГроза» Театра наций в постановке Евгения Марчелли , «Солнечная линия» Центра им. Мейерхольда в постановке Виктора Рыжакова , «Магадан/Кабаре» театра «Около дома Станиславского» в режиссуре Юрия Погребничко и «Египетские ночи» Театра «Мастерская Петра Фоменко» в постановке Петра Фоменко.

"Все спектакли прошли с огромным успехом, — констатировал президент «Золотой маски». Он отметил, что в этом году проект «Золотая маска в Израиле» впервые проходил в рамках нового Международного театрального фестиваля Jaffa Fest. Эта акция проводится при поддержке российского и израильского министерств культуры, а также мэрии Тель-Авива-Яффы (официальное название города).

По словам Костолевского, эпицентром фестиваля был и остается Театр «Гешер». «Я хорошо помню, как открывался этот театр. Я приезжал сюда с делегацией, — рассказал Костолевский. — Прошло не так много времени, и теперь о „Гешере“ знают уже во всем мире, и по всем показателям он должен превратиться в израильский Авиньон».

Костолевский заверил, что проект «Золотая маска в Израиле», который проводится с 2011 года, будет продолжен. Как стало известно ТАСС, работа по формированию программы 2019 года уже началась.