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МАМТ впервые проведет открытый балетный класс для всех желающих
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МАМТ впервые проведет открытый балетный класс для всех желающих 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) в рамках своего образовательного проекта «Студия» в воскресенье впервые проведет открытый балетный класс для всех желающих. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе МАМТ Ирина Горбунова.
"Мы продолжаем открывать зрителю секреты театральной кухни, — сказала Горбунова. — Сегодня впервые пройдет уникальное событие — открытый балетный класс. Зрители начнут день так, как его начинают все балетные артисты мира — с балетного урока. Мы покажем, из чего состоит ежедневный тренаж — залог поддержания формы танцовщика".
По словам Горбуновой, идея показать публике столь важный для артистов балета технический процесс принадлежит художественному руководителю балета МАМТ Лорану Илеру.
"Мы хотим рассказать, что составляет структуру класса, и показать ту работу, которая ежедневно необходима телу танцовщика. Без класса невозможно представить нашу жизнь. Балетный урок — это первооснова, словарь и грамматика языка танца. Каждый день мы проходим весь алфавит движений, чтобы на сцене суметь рассказать зрителю историю, которую он поймет и которая его тронет", — процитировала худрука балета пресс-атташе.
В открытом классе примут участие артисты балетной труппы театра.
Перед началом худрук балета Лоран Илер объяснит, что представляет из себя урок, из каких частей он состоит и почему его нельзя пропускать. Класс проведет народная артистка СССР, педагог-репетитор театра Маргарита Дроздова.
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