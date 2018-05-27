Пышки, корабли и всадник: Любимые места знаменитых петербуржцев

27 мая исполняется 315 лет со дня основания Санкт-Петербурга. В этот день 1703 года на отвоеванных у Шведской империи землях Ингерманландии была заложена «фортеция, имя оной нарекли Санкт Питербурх», как записал в своем походном журнале Петр I.

За три столетия город на Неве успел побывать столицей трех государств, пережить три революции и сменить три названия. В честь дня рождения Петербурга корреспондент «МИР 24» побеседовала с жителями и знаменитами уроженцами северной столицы разных поколений, чтобы выяснить, какой уголок города они любят больше всего.

Не задумываясь могу сказать, что люблю весь исторический центр Петербурга.

Набережная реки Фонтанки — особенно вдохновляющее место. Люблю гулять от Гороховой улицы и до цирка, если выпадает такая редкая возможность. Но нужно быть всегда готовой к пронизывающему ветру, который одинаково холодный здесь что летом, что зимой.

Приезжая в каждый новый город я внутренне все равно сравниваю его с Петербургом. Есть ли в нем вода, какая в нем архитектура и получается ли у меня наладить с ним связь.

Олег Басилашвили , советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР:

Я родился в Москве, но многие важные, поворотные моменты жизни встретил в Петербурге.

В 1956 году, например, поступил в Театр Ленинского комсомола у Артиллерийского музея, и открывающийся оттуда вид запомнил на всю жизнь: одновременно деревенский Кронверк, зеленое поле и высокая золотая игла с ангелом. И таков Петербург во всем — сложение противоположностей.

Мне не очень нравится, когда молодые люди говорят: «У нас в Петербурге не хуже, чем в Италии или Франции». По моему мнению, рядом с красотой Северной Пальмиры едва ли может сравниться какой-то другой европейский город.

Галина Мерзико, ветеран, житель блокадного Ленинграда:

Я родилаьс в Ленинграде на Невском проспекте. Моя мама работала медиком на заводе «Красный выборжец», папа был руководителем духового оркестра. 21 июня 1941 года мне исполнилось шесть лет — ровно за день до начала войны.

Самую тяжелую блокадную зиму мы пережили, не эвакуировавшись: помню времена, как я уцелела во время артобстрела, как мама собирала лебеду и приносила с завода немного сушеной картошки, как взрослые круглосуточно работали ради пайка.

В Ленинграде прошло мое детство — самое счастливое время, и мое раннее взросление — самое тяжелое и долгое. Это город-герой, в котором каждое здание готово рассказать свою особенную историю выживания и возрождения из пепла.

Борис Смолкин , советский и российский актер, заслуженный артист России:

Я очень люблю Кленовую аллею перед входом в Инженерный замок, где стоит памятник Петру I «Прадеду — правнук».

Со всех сторон этот островок окружен водой. Это центр города, буквально в двух шагах от городского ЦУМа , но, приходя туда, оказываешься в таком вроде бы величественном и в то же время умиротворенном месте.

Теплые воспоминания об этом месте остались у меня еще со студенческих времен. Я как сейчас помню, что мы уходили туда с Моховой улицы готовиться к экзаменам. Для меня эта аллея — машина времени, с которой я могу перемещаться в лучшие и самые беззаботные времена моей юности и взросления.

Павел Ткачев, фотограф:

Я родился в Петербурге, но детство и школьные годы прожил с родителями на юге Франции. В 18 лет вернулся в Петербург и увидел его глазами иностранца.

Ощущения были очень похожи на описанное Фредериком Бегбедером во «Французском романе»: «В Петербурге ночь никак не наступает, и только в шесть утра небо становится немного лиловым.

Возникает чувство вечного, которое испытываешь только в России. Мы, иностранцы, едем в вашу неорганизованную, шумную и безумную страну, потому что знаем: нас ждет минута блаженства и вечности, искра, которая вспыхнет». Меня это бегбедеровское чувство постоянно преследует в Петербурге, особенно весной, когда город наконец оживает от спячки. Место, где это можно ощутить особенно сильно — петербургские крыши вдоль Невского проспекта.

Михаил Боярский , советский и российский актер театра и кино, народный артист России:

Не могу выделить какое-то одно место. Я родился на Гончарной улице, учился в музыкальное школе при Консерватории имени Н. А. Римского — Корсакова, потом в Ленинградском институте театра, музыке и кинематографии. С каждым местом связывает что-то свое.

Но гулять по современному переполненному Петербургу я совсем не люблю — слишком шумно, суетно. Места моей силы, если так можно сказать, — это места, где я работал и где сейчас я могу найти уединенность и тишину. Например, мой дом, квартира на Мойке.

Анна Павловская, блогер, культурный обозреватель:

Кафе-пышечная на Большой Конюшенной — легенда нашего города. Она была открыта в начале 60-х годов, и до сих пор, спустя полвека, в ней можно смело снимать кино о советских временах без всяких дополнительных декораций.

Вместо салфеток используются нарезанные листы бумаги, чай и кофе наливают половником из общего термоса, пышки стоят дешево и есть их хочется по пять-шесть штук разом.

Я не застала времена, с которых сохранилась эта пышечная, но почему-то когда я туда прихожу, начинаю жалеть, что родилась в 90-х. В этом была особая романтика, которой остро не хватает нашему поколению.

Алиса Фрейндлих , советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР:

Я родилась в доме на Исаакиевской площади. Из окон открывался вид на Исаакиевский собор, недалеко от дома располагался Медный всадник. Исаакиевская площадь — это «мое» петербургское место.

Здесь на меня обрушивается такой ворох воспоминаний, что я сама уже с трудом верю в то, что это было на самом деле. Например, в 1941 году я попала в класс школы №239 на Кирочной улице дом 8, и в дни войны оно подвергалось сильнейшим обстрелам. Сколько всего пережил Петербург, сколько всего пережила в нем я — невозможно рассказать.

Василиса Шлемен, экскурсовод:

Любимое место для меня, куда я обязательно вывожу своих туристов — это развод Троицкого моста. В Петербурге уже много лет подряд огромный наплыв туристов из Китая и Европы, но последние годы я работаю в основном с туристами из США. Обычно они приезжают в Петербург, уже посетив Москву, и с убеждением, что уже увидели и поняли русский менталитет.

Но знакомство с русской культурой в северной столице оказывает на иностранцев неописуемое впечатление. Они не выпускают из рук камер, задают сотни вопросов, многие продолжают мне писать сообщения уже после возвращения в Америку.

За это я и люблю Петербург — за умение производить неизгладимое впечатление на человека любой культуры. Еда, улицы, театры, музеи — все здесь отличается от еды, улиц, театров и музеев во всей остальной России и в остальном мире.

Борис Щербаков , советский и российский актер театра и вино, телеведущий:

Я родился на Васильевском острове, в детстве жил на улице Опочинина, и одно из окон нашей квартиры выходило на Финский залив, по которому в моем детстве шли и шли корабли.

Меня связывают с этим местом Петербурга детские воспоминания, и поэтому до сих пор я ностальгирую по Петербургу, хотя живу в мегаполисе — в Москве.

Именно поэтому во взрослой жизни захотел переехать в деревянный дом в Подмосковье, подальше от бетона и суеты.