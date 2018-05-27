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Спектакль «Театра.doc» о пытках все же пройдет в Петербурге вопреки противодействию ФСБ
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Спектакль «Театра.doc» о пытках все же пройдет в Петербурге вопреки противодействию ФСБ 

Newsru.com 45 минут назад
Фото: Newsru.com
Московский «Театр.doc» нашел новую площадку в Санкт-Петербурге для своего спектакля «Пытки», после того как ФСБ сорвала постановку на территории пространства иммерсивного шоу «Безликие». Показ состоится, как и планировалось, в День города, вечером 27 мая, в Интерьерном театре в самом центре северной столицы.
О том, что постановка все же состоится, сообщила накануне в  Facebook
режиссер, куратор спектакля Зарема Заудинова. «С днем рождения, Питер. Читаем „Пытки“ 27 мая в Интерьерном театре (Невский пр., д. 104, четвертый этаж), начало в 22:00», — говорится в сообщении.
Как отметила Заудинова, во времена СССР сотрудники Интерьерного театра написали «в фсбшный (тогда кгбшный) Большой дом» с просьбой провести у них показ спектакля, потому что документально.
Накануне Заудинова сообщила о вынужденной отмене спектакля «Пытки». Владельцы пространства «Безликие», где должна была пройти постановка, рассказали о звонке из ФСБ с угрозой закрыть шоу, если показ состоится.
Кроме того, представители площадки связались с продюсерами театра и сказали, что им поступило предписание из прокуратуры отменить спектакль. При этом показать предписание или прислать его фото менеджеры «Безликих» отказались.
Спектакль «Пытки» драматурга Екатерины Косаревской и режиссера Алексея Полиховича основан на свидетельствах бывших политзаключенных, независимых журналистов, антифашистов и правозащитников, подвергавшихся пыткам полиции или ФСБ. В спектакле, в частности, упоминаются фигуранты так называемого «пензенского дела».
Фигуранты «пензенского дела» — девять молодых людей, которые, по версии следствия, входили в террористическое сообщество «Сеть» и планировали теракты в период выборов президента РФ и чемпионата мира по футболу в этом году.
По этому делу в Пензе были арестованы Егор Зорин, Илья Шакурский, Василий Куксов, Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов и Арман Сагынбаев, а в Петербурге — Игорь Шишкин, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов. Пчелинцев, Шакурский, Филинков и свидетель Илья Капустин затем заявили о пытках.
Пчелинцев в начале февраля рассказал о пытках своему адвокату Олегу Зайцеву. Затем, спустя два дня, он подробно описал их во время допроса в ФСБ. Однако уже 14 февраля Пчелинцев неожиданно отказался от своих слов и заявил, что пытки он выдумал. На минувшей неделе он подробно объяснил, что заставило внезапно изменить свою линию поведения его заставили
новые пытки
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