Спектакль «Театра.doc» о пытках все же пройдет в Петербурге вопреки противодействию ФСБ

Московский «Театр.doc» нашел новую площадку в Санкт-Петербурге для своего спектакля «Пытки», после того как ФСБ сорвала постановку на территории пространства иммерсивного шоу «Безликие». Показ состоится, как и планировалось, в День города, вечером 27 мая, в Интерьерном театре в самом центре северной столицы.

О том, что постановка все же состоится, сообщила накануне в Facebook

режиссер, куратор спектакля Зарема Заудинова . «С днем рождения, Питер. Читаем „Пытки“ 27 мая в Интерьерном театре (Невский пр., д. 104, четвертый этаж), начало в 22:00», — говорится в сообщении.

Как отметила Заудинова, во времена СССР сотрудники Интерьерного театра написали «в фсбшный (тогда кгбшный) Большой дом» с просьбой провести у них показ спектакля, потому что документально.

Накануне Заудинова сообщила о вынужденной отмене спектакля «Пытки». Владельцы пространства «Безликие», где должна была пройти постановка, рассказали о звонке из ФСБ с угрозой закрыть шоу, если показ состоится.

Кроме того, представители площадки связались с продюсерами театра и сказали, что им поступило предписание из прокуратуры отменить спектакль. При этом показать предписание или прислать его фото менеджеры «Безликих» отказались.

Спектакль «Пытки» драматурга Екатерины Косаревской и режиссера Алексея Полиховича основан на свидетельствах бывших политзаключенных, независимых журналистов, антифашистов и правозащитников, подвергавшихся пыткам полиции или ФСБ. В спектакле, в частности, упоминаются фигуранты так называемого «пензенского дела».

Фигуранты «пензенского дела» — девять молодых людей, которые, по версии следствия, входили в террористическое сообщество «Сеть» и планировали теракты в период выборов президента РФ и чемпионата мира по футболу в этом году.

Пчелинцев в начале февраля рассказал о пытках своему адвокату Олегу Зайцеву . Затем, спустя два дня, он подробно описал их во время допроса в ФСБ. Однако уже 14 февраля Пчелинцев неожиданно отказался от своих слов и заявил, что пытки он выдумал. На минувшей неделе он подробно объяснил, что заставило внезапно изменить свою линию поведения его заставили

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