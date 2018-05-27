Из Питера в Москву привезли классическую музыку

В минувшие выходные в Музеоне в честь 315-летия Санкт-Петербурга состоялся концерт классической музыки «Город над вольной Невой».

Этот проект разработан Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и впервые реализован на московской площадке при активной поддержке Департамента культуры г. Москвы.

Из Северной столицы приехало несколько десятков оперных певцов и музыкантов — исполнителей классической музыки. Лучшие молодые солисты Мариинской, Александрийской и Михайловской сцен, Театра «Зазеркалье», музыканты симфонического оркестра «Таврический» в течение двух с половиной часов, невзирая на свежий московский ветер, услаждали своим искусством отдыхающих горожан прямо у стен Третьяковской галереи, на Крымском валу. Звучали арии из замечательных опер Верди, Бизе, Россини, Пуччини, а также старинные романсы. И зрителей не смущало, что им предложили всего лишь танцпартер, а не ряды кресел. Некоторые медитировали, прикрыв глаза, расположившись прямо на газонах. Но, в основном, публика теснилась прямо у сцены, подтанцовывая, и все зрители, без исключения, светились радостными благодарными улыбками.

Корреспондент «ВМ» поинтересовался у девушки, счастливо подпрыгивавшей прямо в центре импровизированного партера, о ее впечатлениях: — Какое чудо, как здорово, что организовали такое мероприятие! — сообщила 3-курсница университета имени Плеханова Арина Рожкова. — Ведь не все могут потратить деньги на театральные билеты. И так надоели эти, отовсюду грохочущие биты.

В ста метрах от сцены, рядом с уличным кафе, в павильоне, похожем на вагон скоростного поезда, консультации по новым и полюбившимся проверенным питерским тур-маршрутам давали милые девушки, представители Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Разноцветные буклеты, любезно предоставляемые всем интересующимся, — как наглядное дополнение. Здесь: и «Романтический Петербург», и «Морская столица», и «Литературный Санкт-Петербург» с приятным гастрономическим приложением от Федора Михайловича Достоевского . Угоститься телячьими щечками в соусе под Анисовку экскурсантам предлагают в ресторане, включенном в литературный маршрут.

— Наш город — это город-музей, альма-матер классики, именно поэтому выбор пал на классический репертуар. Изначально было продумано, что вход будет свободным для всех, и москвичей, и гостей столицы. Наши артисты приняли предложение об участии в выездном концерте с удовольствием. Для них — большая честь признаться в любви своему городу с московской площадки. Такой привет — презент от Санкт-Петербурга. Очень хочется поблагодарить Департамент культуры Москвы, которые моментально откликнулись на наши идеи и оказали всевозможную поддержку, — рассказала «ВМ» режиссер концерта-посвящения «Город над вольной Невой» Екатерина Стрельцова.

Завершили ли же эту уникальную концертную программу поздним вечером самые солидные оперные звезды, прямо с Дворцовой площади Питера, в рамках телемоста Москва — Петербург.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Актер Джонни Депп посетил столичный музей Маяковского

День армянской культуры отпраздновали во Дворце пионеров