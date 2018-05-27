Режиссер Марк Розовский оценил подготовку стадиона «Спартак» к ЧМ-2018

«Трава на стадионе зеленеет» — агрономы, ландшафтные дизайнеры стараются — всё в лучших футбольных традициях и исключительно по правилам ФИФА. Высота газона должна быть три сантиметра. К чемпионату мира поле станет абсолютно идеальным — подстригут, причешут. На этой домашней спартаковской арене пройдут пять матчей. Марк Розовский — известный режиссер и страстный футбольный болельщик — уже предвкушает грядущие битвы и делает первый прогноз — на встречу Аргентина-Исландия, передает «ТВ Центр».

"Здесь будет Месси. Вот здесь вот по правому краю будет проходить, смещаться, обходить, как он это любит, обыгрывать двух-трех игроков и забивать гол. Даю слово. Вот как я говорю — так это и будет", — рассказал художественный руководитель «Театра у Никитских ворот» Марк Розовский.

Марк Розовский и сам играл в футбол, и стаж спартаковского болельщика у него солидный — с детства! Как и все переживал, что у любимой команды, у одного из самых легендарных и титулованных российских клубов нет своего стадиона. И то, что он появился, по его словам, фантастика! Слишком тернистый путь! Проблемы были и с местом под строительство — планировали то рядом с Ботаническим садом, то в районе Мичуринского проспекта. И — с финансированием. Да и проект не раз менялся. Но в 2014-м стадион торжественно открыли. Теперь это одна из самых стильных футбольных арен мира.

"Это чудо, это чудо, это архитектурное чудо. По-моему здесь все линии в гармонии, все цвета — ну праздничные. И на этом стадионе как-то стало особо стыдно проигрывать, потому что настолько этот стадион вдохновляет, и болельщиков, и футболистов!", — заявил Марк Розовский.

У театрального режиссера на этом стадионе несколько лет уже своё, фактически именное место — на 21-м ряду.

"Вот здесь сидит мой сын, а вот здесь сижу, простите, я. И у меня прекрасный обзор, изумительная картина возникает", — отметил Розовский.

Это вообще — театральный ряд. В соседях актёры: Дмитрий Назаров, Михаил Ефремов, Игорь Золотовицкий. Вообще у футбола и театра, считает Розовский — много общего. И ключевое слово здесь — игра. На поле — такие драмы и комедии порой разыгрываются — артистам и не снилось! А спартаковские футболисты еще со времен братьев Старостиных очень уважали театр.

"Андрей Петрович Старостин — третий из братьев знаменитых — он был самым заядлым театралом. Именно благодаря этому человеку до сих пор 90% театрального мира болеет за московский «Спартак», — рассказал директор музея ФК «Спартак-Москва»Алексей Матвеев.

На стадионе открыли и высокотехнологичный интерактивный музей. Вот такие мультимедийные тумбы демонстрируют старые афиши, билеты. Чтобы рассмотреть подробнее — надо прикоснуться к экрану.

И здесь же можно увидеть главный раритет — кубок Советского Союза, вручавшийся с 1936 по 1992 год. «Спартак» его выигрывал чаще всех.

В этот раз осуществилась мечта Марка Розовского — побывать и за кулисами спартаковского футбольного мира.

К чемпионату мира вся спартаковская символика со стадиона исчезнет. На время турнира он перейдет в распоряжение ФИФА. Вообще у болельщиков здесь проблем возникнуть не должно — говорит Марк Розовский. После строительства арены Москва многое сделала для развития и территории вокруг, и транспортной инфраструктуры.

"Все будут добираться сюда с помощью метро — нашей главной артерии города, замечательно выстроена магистраль, которая будет подвозить болельщиков, так что все удобства для болельщиков, я думаю — имеют место быть", — заявил Марк Розовский.

В общем, осталось две с половиной недели до момента, когда эта московская арена станет сценой грандиозного спектакля, за которым будет следить весь футбольный, да и не только, мир.

Юлия Богоманшина, Илья Ушаков, Дмитрий Иванов, «ТВ Центр».