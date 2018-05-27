Камиль Ларин женился через два года после развода

В этом году «Квартет И» отмечает четверть века. Один из основателей коллектива рассказывает о рождении театра, ролях, кризисе среднего возраста и о новой семье.

Ростислав Хаит, — В конце нашего обучения в ГИТИСе решили не расставаться и организовать после получения диплома свой театр, — рассказывает артист. — Клич был дан по всему курсу. Но в итоге осталось четыре человека: Леонид Барац Александр Демидов и я. Так родился «Квартет И» с режиссером Сергеем Петрейковым . Саша Демидов придумал название и соединительный союз. Мы, наверное, не задумывались тогда, что со временем это будет нести смысл: «Квартет» и Нонна Гришаева или Алексей Кортнев . Кстати, были курьезные моменты. Как-то ведущий, объявляя нас, сказал: «Сейчас выйдет на сцену коллектив — их четверо, поэтому они называются театр „И“. Мы хором: „Квартет И“. Нас ведь четверо». Для меня цифра 4 по жизни значима. У меня было 4 друга в садике и 5-й какой-то не постоянный — то ли друг, то ли приятель, потом в школе та же история, в техникуме был студенческий театр миниатюр «Стэм» из четырех человек: я, Валера, Андрей и Валера, а 5-й, Азамат, тоже вроде и рядом, но не совсем. Так что «Квартет И» мистическая вещь.

Несколько лет назад актер тяжело пережил развод:

— Я еще в школе строил планы, что у меня будет одна жена на всю жизнь и как минимум трое детей — пример родителей перед глазами. В будущем году они бриллиантовую свадьбу отметят — 60 лет вместе.

— Мне было на кого равняться. Но я не привык жить без семьи, поэтому передышки у меня не было — в 2012-м развелся, а в 2014-м женился на Катерине…

Разводы, лишний вес и седина: как изменился «Квартет И» за 10 лет «О чем говорят мужчины». Продолжение следует

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