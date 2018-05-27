Ещё
Премьера спектакля по пьесе «Саломея» режиссера Олега Жюгжды прошла в Оренбурге
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет

Премьера спектакля по пьесе «Саломея» режиссера Олега Жюгжды прошла в Оренбурге 

ТАСС 1 час назад
ОРЕНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Режиссер из Белоруссии, двукратный обладатель престижной премии «Золотая Маска» Олег Жюгжда поставил спектакль по пьесе Оскара Уайльда «Саломея» в Оренбургском областном театре кукол.
"Это тема вечная, на библейский сюжет, тем более воплощенная силами театра кукол. Это непростой для меня спектакль — это моя 150-я премьера. Хотелось сделать и современный, и традиционный спектакль. Это психологический спектакль", — сказал Жюгжда журналистам.
Данная пьеса Оскара Уайльда с момента появления была запрещена как в Англии, так и в России. Автор намеренно создавал свое произведение на французском языке, рассчитывая, что современные французы, как более раскрепощенная и лояльная нация, примут пьесу благосклонно.
"Саломея" — история о библейской принцессе, получившей за свой танец голову пророка. Сценография и куклы спектакля разработаны главным художником Гродненского театра кукол Ларисой Микиной-Прободяк, музыку написал композитор Павел Кондрусевич, над хореографией работал заслуженный артист РФ Сергей Тишков.
"Многое делается в спектакле впервые, даже материал для изготовления кукол новый, не используется ширма, нет марионеток. Сцена засыпана песком, а пророк обитает в водной среде", — рассказал худрук оренбургского театра кукол Вадим Смирнов.
В Оренбурге режиссер Гродненского областного театра кукол Олег Жюгжда был в прошлом году с постановкой чеховской «Чайки», которая стала призером Девятого международного театрального фестиваля «Гостиный двор».
ТАСС: последние новости
Венский бал в Москве посвятят Году русского балета В Москве открывается фестиваль театральных школ стран БРИКС В Студии театрального искусства пройдет премьера "Трех сестер" в постановке Женовача
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Раскрыта тайна уникального наклона Майкла Джексона14
Тест: вы еще помните песни «На-На»?10
Кем был отец Александра Абдулова14
Тест: вы москвич или «понаехавший»?131
Видео
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение