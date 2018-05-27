Премьера спектакля по пьесе «Саломея» режиссера Олега Жюгжды прошла в Оренбурге

"Это тема вечная, на библейский сюжет, тем более воплощенная силами театра кукол. Это непростой для меня спектакль — это моя 150-я премьера. Хотелось сделать и современный, и традиционный спектакль. Это психологический спектакль", — сказал Жюгжда журналистам.

Данная пьеса Оскара Уайльда с момента появления была запрещена как в Англии, так и в России. Автор намеренно создавал свое произведение на французском языке, рассчитывая, что современные французы, как более раскрепощенная и лояльная нация, примут пьесу благосклонно.

"Саломея" — история о библейской принцессе, получившей за свой танец голову пророка. Сценография и куклы спектакля разработаны главным художником Гродненского театра кукол Ларисой Микиной-Прободяк, музыку написал композитор Павел Кондрусевич, над хореографией работал заслуженный артист РФ Сергей Тишков.

"Многое делается в спектакле впервые, даже материал для изготовления кукол новый, не используется ширма, нет марионеток. Сцена засыпана песком, а пророк обитает в водной среде", — рассказал худрук оренбургского театра кукол Вадим Смирнов

В Оренбурге режиссер Гродненского областного театра кукол Олег Жюгжда был в прошлом году с постановкой чеховской «Чайки», которая стала призером Девятого международного театрального фестиваля «Гостиный двор».