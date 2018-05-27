«Зодчество VRN-2018». Оргкомитет опубликовал программу форума 

В Камерном театре поговорят о роли молодых архитекторов в профессии и обществе. В первый день лета в воронежском Камерном театре откроется форум «Зодчество VRN-2018». Чиновники, воронежские и столичные архитекторы обсудят проблематику деятельности молодых архитекторов и развитие архитектурных сообществ. Форум на этот раз развернется не только в помещениях, но и на открытом воздухе — на расположенном вблизи театра участке пешеходной улицы Карла Маркса. Там разместится экспозиция смотра-конкурса и площадки фестивальных активностей. Чем «Зодчество VRN-2018» будет отличаться от предыдущих форумов?В этом году форум впервые получил главного архитектора. Его выбрали в ходе открытого конкурса на лучшее предложение по организации делового и выставочного пространства форума. Из шести концепций, разработанных архитекторами и авторскими коллективами, оргкомитет форума отдал предпочтение варианту Романа Пупавцева, автора Зелёного театра и проекта реконструкции Советской площади.
Задачей главного архитектора стало создание уникального пространства форума, который должен был учесть и его тематику, и пространство, в котором он разместится, и накладываемые им ограничения — статусом пешеходной улицы и атмосферными интерьерами Камерного театра. Концепцию оформления форума Роман Пупавцев разработал совместно с архитектурным бюро «Стадия ПР». Каким оно будет, архитектор отказался раскрывать досрочно, но отметил, что оно будет полностью соответствовать теме форума — роль молодых архитекторов в профессиональном и гражданском обществе. Что интересного будет на форумеВыставки В этом году для участников форума и горожан экспозиции организуют на открытом пространстве — участке пешеходной улицы Карла Маркса между Камерным театром и сквером Маршака. Выставки будут посвящены ключевым общественным территориям Воронежа, которые благоустроят в 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Так же там можно будет увидеть работы молодых архитекторов, представленные на смотр-конкурс форума. Так же в рамках форума состоится ежегодная выставка известных воронежских фотографов, которые представят свои работы, посвященные городу во всех его проявлениях. Впрочем, выставочная программа форума не ограничится одной площадкой и одним днём. Первая выставка уже открылась 22 мая в Камерном театре. На ней представлены работы всемирно известного архитектора 30-х годов XX века Якова Чернихова «Образы архитектуры». Работать она будет до 2 июня. В бриф-зале в 12.30 начнется презентация проекта финалиста международного конкурса Минстроя РФ по разработке нового стандарта типового жилья — студии «2 Портала». Проект воронежских архитекторов признали одним из лучших в номинации среднеэтажной застройки. Кроме того, гости форума увидят презентацию проектов развития застроенных территорий от УК «Жилпроект». Смотр-конкурсВ этом году в рамках форума пройдет смотр-конкурс. На конкурс профессиональные и начинающие архитекторы подали более 200 работ, в том числе более 150 проектов в номинации «Творчество студентов». Увидеть работы молодых архитекторов можно будет на выставочной площадке, которая разместится на улице Карла Макса.
Деловая программаДеловая программа «Зодчество VRN-2018» будет посвящена деятельности практикующих архитекторов и архитектурных объединений в контексте их влияния на формирование городских процессов и принятие властью решений. Особое внимание уделят взаимодействию архитекторов со строительным бизнесом, развитию дополнительного архитектурного образования и применению ресурса молодых специалистов. Центром деловой повестки программы форума станут практикующие архитекторы и архитектурные сообщества. Речь пойдет о творческих союзах архитекторов, вопросах совершенствования архитектурного образования и трудоустройства молодых специалистов. Мероприятия деловой программы пройдут в воронежском Камерном театре. Откроется она панельной дискуссией «Архитекторы в системе принятия решений», которая начнётся в 10.30 в Большом зале театра. Вторая панельная дискуссия «Современное архитектурное образование» начнется в том же зале в 12.30 Также участники и гости форума смогут посетить несколько интересных лекций. В малом зале руководитель бюро «Архитектурная мастерская Лызлова», преподаватель МАРХИ и школы МАРШ, профессор отделения Международной академии архитектуры в Москве Николай Лызлов выступит с лекцией «Профессия архитектор. Архитектор и общество. Ответственность архитектора перед обществом, сегодняшним и будущим». Там же основатель и партнер архитектурного бюро «Практика» Григорий Гурьянов расскажет об «Активации белых пятен города». Кроме того, на форуме выступят преподаватель МАРШ Наринэ Тютчева, руководитель архитектурной мастерской «Гинзбург Архитектс» Алексей Гингбург, заместитель ректора Амстердаской архитектурной академии, Нидерланды Барт Балтер, директор проектов КБ «Стрелка» Моника Конрад и директор Центра компетенций по вопросам городской среды Минстроя России Олег Зоря. СправкаАрхитектурный форум «Зодчество» проходит в Воронеже с 2007 года. В 2014 году форум переформатировали, превратив из выставки студенческих и профессиональных работ в знаковое городское событие. Организаторы привлекли воронежцев к обсуждению градостроительных проблем, организовали образовательные мероприятия и пригласили известных архитекторов и урбанистов. Форум получил новое название — «Зодчество VRN» вместо «Зодчества Черноземья». В 2017 году двухдневный форум прошёл на территории бывшего ликёро-водочного завода (ЛВЗ) «Воронежский» на улице Кольцовской. На нём представили проект реконструкции Советской площади, а также концепцию реконструкции парка «Танаис». В 2018 году форум пройдёт в 11 раз.