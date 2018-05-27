Он снова сделал это! Орландо Блум вновь появился голым на публике

Кажется, Орландо Блум (41) ничего не стесняется. Мы были шокированы, когда увидели фото актера и его возлюбленной Кэти Перри (33) с отдыха во Франции летом 2016-го. Парочка каталась на серфе, и если певица была в раздельном купальнике, то ее бойфренд предстал на кадрах абсолютно голым.

https://www.youtube.com/watch?v=zSEdDxJvtXU

А теперь Орландо пошел дальше. Он разделся прямо во время своего нового спектакля Killer Joe, в котором играет детектива, в Лондоне. В какой-то момент актер просто снял халат, футболку и трусы и остался голым. Интересно, как ко всему этому отнеслась Кэти, которая, кстати, сидела в зрительном зале?

Позже влюбленные решили отметить успех и сходили на свидание в ресторан, откуда уехали на мотоцикле. Папарацци застали Блума и Перри на выходе в защитных шлемах.

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