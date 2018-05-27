Георгий Бурков. «Ироничный Дон Кихот»

70 фильмов. «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Они сражались за Родину», «Гараж», «Печки-лавочки», «О бедном гусаре замолвите слово»… И в каждом фильме Бурков был неподражаем. И — голос, его голос… Он и сейчас звучит с экрана, как живой. Голос Георгия Буркова…

Эльдар Рязанов говорил, что Бурков имел лицо спившегося интеллигента. Наверное, это и правда так: играя «сомнительных личностей» (правда, слава Богу, не только их), он был настолько органичен и вызывал такое бесконечное доверие у зрителей, что невозможно даже представить, что актер не имел никакого профессионального образования, был самоучкой, но невероятно начитанным. Правда, полностью он раскрывался только своих дневниках.

Сегодня сотни рукописных страниц и десятки исписанных тетрадок хранятся у его дочери Маши. Самые интересные фрагменты дневников Буркова легли в основу фильма Первого канала. Зрители узнают, о чем думал и мечтал любимый актер в моменты триумфов и невезений. Прочтет эти дневники друг и партнер Буркова по многим фильмам — Валентин Гафт

… Покорять московские подмостки Бурков приехал из Перми. Он мечтал сыграть Дон Кихота. Талантливый самоучка не только попал в театр, но еще и умудрился завоевать сердце одной из самых молодых и красивых актрис театра — Татьяне Ухаровой было всего 18! Их знакомство и свадьба, о чем и сегодня Татьяна Сергеевна Ухарова вспоминает с улыбкой, больше были похожи на комедию. Родители и Татьяны, и Георгия были в шоке. Родители Татьяны называли Буркова брачным аферистом: «Ему нужна только прописка от тебя!», а мама Буркова, увидев тощую девочку-подростка на перроне рядом с сыном, развернулась и уехала домой со словами: «Мы с папой это не переживем!». Встречу с мамой Буркова Ухарова во всех подробностях помнит и сегодня: «Она привезла вилки, ложки, ножи в приданое. Ну, и увезла все назад».

… Родители Буркова буквально молились на единственного сына, ведь однажды они его чуть не потеряли. Жоре было 6 лет, когда всей семьей они отправились в путешествие по Каме. На теплоходе он заболел брюшным тифом, началось заражение крови. Когда пермские врачи сказали, что ничем не могут помочь, мама Жоры буквально выкрала его из палаты и выходила сына дома. Множество других поступков его родителей доказывают, как сильно они любили и как поддерживали своего сына. Так, например, когда после трех лет учебы на юрфаке Пермского университета, Жора решил бросить вуз ради актерской карьеры, они полностью были на его стороне. Съемочная группа Первого канала отправится в Пермь и встретится с теми, кто знал Георгия Ивановича лично. Но мемориальная доска на доме, где жил Бурков, посвящена не ему, а его отцу — Ивану Григорьевичу Буркову. В Перми он не менее уважаем: всю жизнь проработал на Мотовилихинском заводе, который выпускал пушки, и прошел долгий путь от простого чернорабочего до главного механика.

… В театральный вуз Жора так и не поступил: он трижды приезжал в Москву на экзамены, но каждый раз терпел неудачу. Тогда он решил, что сможет стать актером и без диплома и занялся самообразованием. Два года он с утра до вечера сидел в пермской библиотеке и глотал книги одну за другой. Родителей Жоры, кстати, постоянно упрекали в том, что их сын тунеядец: «Вы чего это терпите-то? Вы скажите, пускай он поступит хоть куда-нибудь!» Но они искренне верили, что их сын талантлив и скоро заявит о себе. Так и произошло.

Для самоучки без диплома карьера Буркова развивалась удачно и стремительно. Первая его роль была без слов. Он играл слугу с подносом в провинциальном городе Березники, а уже через пару лет стал ведущим актером сначала пермского, а затем кемеровского драматического театра. Именно там на него обратил внимание известный столичный критик, который рассказал о талантливом актере худруку московского театра Станиславского Львову-Анохину. Бурков приехал показаться ему в Москву. Режиссер был буквально покорен талантом уральского самоучки и сразу предложил ему роль! Труппа недоумевала: зачем нам провинциал с пермским говором, да еще шепелявый? А тут еще свадьба с Ухаровой! Какой выскочка, этот Бурков!

… Спустя много лет мама Буркова полюбит Татьяну как родную дочь. Родители Ухаровой тоже примут Буркова. А перед свадьбой, молодожены остались без крыши над головой и без благословения… Поэтому их свадьба была скромной. На Тане было школьное выпускное платье и старые рваные туфли. Те небольшие деньги, что у нее были, она решила потратить на модную в те годы прическу, которая называлась корзиночка. «Чудо-прическу» сделали ей на голове в день свадьбы. «Немедленно в ванную, а то жениться перестану», — такими словами встретил ее Бурков из парикмахерской. В ЗАГС невесте пришлось ехать с мокрыми волосами…

… Они прожили вместе 25 лет, хотя путь этот не назовешь легким. Первое время Бурков играл в театре Станиславского лишь в одном спектакле и получал всего рубль пятьдесят за выход. Зарплата Ухаровой тоже была невелика. Денег порой не хватало даже на проезд в метро… Наконец, Бурков начал зарабатывать — его заметили кинорежиссеры. И главным в его судьбе стал, конечно, Эльдар Рязанов. Актер снялся в 7 его фильмах. Именно они и принесли Буркову всенародную популярность. Но они же закрепили за ним ярлык комика и мастера эпизода. А ведь Бурков мечтал играть Дон Кихота, Тимона Афинского, Гамлета…

… Читая дневники Буркова, Валентин Гафт вспоминал, как он сыграл главную роль в фильме Рязанова «Небеса обетованные», которая изначально предназначалась для Буркова. Но жизнь Георгия Ивановича совершенно нелепым образом и неожиданно для всех оборвалась. В июле 1990 года он решил дотянуться до книги на верхней полке, для чего забрался на столик с колесиками, потерял равновесие, упал на подлокотник дивана и сломал бедро. Затем случилось непоправимое — от удара у Буркова оторвался тромб, который закупорил легочную артерию…

… Татьяна Ухарова и дочь Буркова Маша до сих пор не могут свыкнуться с мыслью, что любимого мужа и отца больше нет. Единственным их утешением стал Георгий Бурков-младший. Внук родился после смерти прославленного деда. Сегодня Георгию уже больше 20 лет. Он, как и Бурков-старший, самоучка: много читает, самостоятельно выучил английский язык и освоил профессию видеомонтажера. Бабушка и мама Жоры утверждают, что он — копия деда. Убедиться в этом зрители смогут сами, мы побывали в гостях у Бурковых и познакомились с внуком любимого актера.

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