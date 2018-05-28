Ещё
Закрытие V Международного фестиваля вокальной музыки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Закрытие V Международного фестиваля вокальной музыки 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
На закрытии выступит Макс Эмануэль Ценчич (контратенор), Московский камерный оркестр Musica Viva, дирижёром и солистом которого является Александр Рудин.
Прозвучат произведения Николы Порпоры (1686-1768): арии из опер "Карл Лысый" (1738), "Филандр" (1747), "Ариадна на Наксосе" (1733), "Аэций" (1728) и др.
Состоится концерт в рамках мирового турне в поддержку диска "Nicola Porpora. Opera Arias".
Всемирно известный хорватско-австрийский контратенор Макс Эмануэль Ценчич несколько раз выступал в Москве, солируя в барочных операх в концертном исполнении. На фестиваль "Опера Априори" он приедет во второй раз и снова в рамках мирового турне в поддержку альбома. В июне 2016-го Макс закрывал фестиваль программой диска "Arie Napoletane" вместе с оркестром Musica Viva и Максимом Емельянычевым в Большом зале консерватории.
Диск "Nicola Porpora" с ариями из редко звучащих и никогда в наше время не ставившихся опер композитора неаполитанской школы Николы Порпоры вышел 3 марта 2018 года в день 250-й годовщины со дня смерти композитора (Decca). В московской программе прозвучат арии из неизвестных широкой публике опер Порпоры — "Филандр", "Аэций", "Карл Лысый", "Ариадна на Наксосе", "Триумф Камиллы", "Анжелика и Медор".
Специально для выступления с Ценчичем главный дирижёр и художественный руководитель Московского камерного оркестра Musica Viva Александр Рудин подобрал несколько инструментальных произведений Порпоры, включая его Концерт для виолончели с оркестром, в котором будет солировать.
Ревизор.ru: последние новости
Есть повести печальные на свете: мюзикл "Вестсайдская история" в Омске Волгоградцев приглашают на "Ночь в театре" Встреча с Терезой Дуровой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем8
Кем был отец Александра Абдулова15
Тест: вы еще помните песни «На-На»?11
Тест: какой город знаменит пряниками и невестами?3
Видео
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение