Закрытие V Международного фестиваля вокальной музыки

На закрытии выступит Макс Эмануэль Ценчич (контратенор), Московский камерный оркестр Musica Viva, дирижёром и солистом которого является Александр Рудин

Прозвучат произведения Николы Порпоры (1686-1768): арии из опер "Карл Лысый" (1738), "Филандр" (1747), "Ариадна на Наксосе" (1733), "Аэций" (1728) и др.

Состоится концерт в рамках мирового турне в поддержку диска "Nicola Porpora. Opera Arias".

Всемирно известный хорватско-австрийский контратенор Макс Эмануэль Ценчич несколько раз выступал в Москве, солируя в барочных операх в концертном исполнении. На фестиваль "Опера Априори" он приедет во второй раз и снова в рамках мирового турне в поддержку альбома. В июне 2016-го Макс закрывал фестиваль программой диска "Arie Napoletane" вместе с оркестром Musica Viva и Максимом Емельянычевым в Большом зале консерватории.

Диск "Nicola Porpora" с ариями из редко звучащих и никогда в наше время не ставившихся опер композитора неаполитанской школы Николы Порпоры вышел 3 марта 2018 года в день 250-й годовщины со дня смерти композитора (Decca). В московской программе прозвучат арии из неизвестных широкой публике опер Порпоры — "Филандр", "Аэций", "Карл Лысый", "Ариадна на Наксосе", "Триумф Камиллы", "Анжелика и Медор".

Специально для выступления с Ценчичем главный дирижёр и художественный руководитель Московского камерного оркестра Musica Viva Александр Рудин подобрал несколько инструментальных произведений Порпоры, включая его Концерт для виолончели с оркестром, в котором будет солировать.