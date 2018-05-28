«Стрелять надо в голову». Тарантино был бы восторге

Появившийся в Омске меньше года назад, Центр современной драматургии уже имеет своего верного зрителя. Многие ходили сначала в «Шатёр», а теперь в «Арт-центр на Любинском» едва ли не на все спектакли.

На днях в Арт-центре показали возрождённую в этих стенах криминальную комедию «Стрелять надо в голову».

Постановка в духе Тарантино: параллельно идут две, а то и три истории, и зритель не сразу понимает (а многие и после спектакля спрашивали), что всё это происходит не одновременно, а в разных временных отрезках. Хотя все персонажи связаны между собой, и каждый, как и положено в таких историях, найдёт свою смерть.

Фабула проста: криминального Босса хотят сместить, для чего его банда собирается, снимая помещение в офисном центре. Однако кое-кто решает вопрос заранее, причём кардинально — убирая Босса. Но не тут-то было: Босс появляется на сходке, предлагая своим бывшим, как он думал, друзьям, русскую рулетку. Чем меньше патронов в револьвере, тем больше у оставшихся шансов на жизнь. Но тем страшнее нажать на курок…

Параллельно этой истории два брата наблюдают за окнами некоего криминального авторитета, готовясь в нужный момент его «убрать». Пока ребята поочерёдно дежурят у окна, выясняются и сексуальные вкусы каждого, и отношение к маме, и история жизни старшего, который не так давно вернулся из зоны. В итоге оба решают завязать — старший это понял давно, ему просто нужны деньги для стартового капитала, а младший вдруг понял, что убивать — это совсем не забавно и далеко не так легко, как он себе воображал. Но и этим двоим суждено найти свою пулю.

Как, впрочем, и тому, кто казалось бы вышел сухим из воды — и его верёвочка своё уже отмерила.

Криминальная комедия Валерия Шергина на самом деле не только криминальная, но и комедия. Юмор лёгкий и понятный, без заморочек. А вот слог — это другой вопрос. Кто видел в Пятом театре уже почти год идущую постановку «Шлюхи — не огонь» (позволим себе настоящее написание, без эвфемизмов) того же Шергина, тот поймёт, о чём речь. Современный драматург наделяет своих героев речью далеко не литературной. Конечно, было бы странно, если бы мафиози или киллеры выражались «высокопарным штилем», поэтому применение полунормативной лексики или выражений типа «уху ел» можно считать тут оправданными. Если вы готовы с этим смириться, добро пожаловать на этот спектакль.

Ну и в заключение — о самом Арт-центре. Площадка более чем достойная: прекрасный интерьер, хороший зрительный зал, отличные свет и звук. Театральный буфет приятно удивит своими ценами, а после спектакля зрители получают скидку на всё меню расположенного этажом ниже ресторана. В общем, можно сказать, что в Омске появился ещё один интересный частный театр и его — хотя бы разок, ради интереса, вполне можно посетить.