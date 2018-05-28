Перед Шукшинским кинофестивалем начали ремонтировать театр драмы в Барнауле

Зрительный зал и сцену отремонтируют в алтайском театре драмы им. В. Шукшина в Барнауле.

Как сообщает управление по культуре и архивному делу, в театре уже демонтируют зрительские места. Деревянные части будут реставрировать, а обивку заменят. Причем к реставрации привлекут фирмы из соседних регионов. В зале также заменят светильники и произведут косметический ремонт стен. Следующим этапом станет реконструкция поворотного механизма круга и кольца основной сцены.