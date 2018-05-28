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Перед Шукшинским кинофестивалем начали ремонтировать театр драмы в Барнауле
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Перед Шукшинским кинофестивалем начали ремонтировать театр драмы в Барнауле 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Зрительный зал и сцену отремонтируют в алтайском театре драмы им. В. Шукшина в Барнауле.
Как сообщает управление по культуре и архивному делу, в театре уже демонтируют зрительские места. Деревянные части будут реставрировать, а обивку заменят. Причем к реставрации привлекут фирмы из соседних регионов. В зале также заменят светильники и произведут косметический ремонт стен. Следующим этапом станет реконструкция поворотного механизма круга и кольца основной сцены.
Обновленный зал откроется в конце июля — к Шукшинскому кинофестивалю. На сцене пройдет спектакль «Чудики», в котором примет участие народный артист России Федор Добронравов.
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