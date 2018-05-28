Пять вечеров в Тюмени: идем на фестиваль водных фонариков, Пелагеи, вечер современно хореографии

Будни — не для того, чтобы уставать. Каждый вечер в Тюмени можно провести весело и интересно. Листайте афишу от 72.ru и выбирайте самые заманчивые спектакли, выставки и фестивали. Помните, что в эту пятницу начинается лето!

28 мая, понедельник

Экскурсия «Тысяча шагов в историю» (0+)

Чтобы насладиться красотой и совершенством древнего и современного оружия, отправляйтесь в музей. Коллекция «Оружие» представлена предметами XVI — XX веков, изготовленными оружейниками России, США, Германии, Румынии, Чехии, Ирана, Сирии, Японии и ряда других стран. История развития оружия — это история развития человеческой цивилизации, ведь оружие всегда сопровождало человека, с древних времен до сегодняшних дней.

Когда: 28 мая, 17:00.

Где: Советская, 63, вход со стороны Елецкой.

Цена билета: 100 — 200 рублей.

Юбилейное шоу театра «Европа» (12+)

Ещё не были? Сходите, шоу хвалят. Вы увидите самые зрелищные номера за всю историю театра. Множество сюрпризов от «европейцев» разных составов и поколений. И именно в этом проекте с сольным номером выступит художественный руководитель театра Дмитрий Ефимов

Когда: 28 — 31 мая, 19:00.

Где: Республики, 129, Тюменский драмтеатр.

Цена билета: 800 — 2000 рублей.

Концерт Jazz Duo (16+)

Цикл джазовых концертов в Доме Печати начнется с тюменского дуэта Jazz Duo. Участники концерта: Дарья Лобанова — лауреат джазовых фестивалей и конкурсов «Гнесин Джаз», «Jazz Birds» и других, Андрей Злоян — вирутуозный джазовый гитарист, лидер коллективов «Jazz Street Band», «A-Trio», «UralSib Jazz Project». Слушателей концерта приятно удивят знакомые хиты в собственном прочтении музыкантов. Невероятная гармония гитары и вокала.

Когда: 28 мая, 19:30.

Где: Осипенко, 81, «Дом Печати».

Цена билета: 250 рублей.

29 мая, вторник

Вечер «Ну очень современной хореографии» (12+)

На вечере зрители увидят два хореографических спектакля, объединённых темой выбора. Спектакль «Это мой выбор» — о сложности выбора и последствиях принятых решений. Четыре человека — четыре истории. У каждого свой выбор, боль, но есть то, что их объединяет. Что же это? Спектакль «Остроконечные»: мы всегда пытаемся предугадать исход своего выбора, делаем предположения, обдумываем детали, взвешиваем аргументы. Но никогда не знаем, что будет в итоге. Стоит ли рисковать, если уже ошибался? Стоит ли жертвовать своим спокойствием? Спектакль предлагает задуматься над этими вопросами на примере разных ситуаций, порой грустно, порой иронично изложенных в танце.

Когда: 29 мая, 20:00.

Где: Республики, 165А, МТЦ «Космос».

Цена билета: 200 рублей.

Проект Perfect Jam (16+)

Воздушные воодушевляющие гитарные соло с легким французским флером. Убойный сет из золотого фонда цыганского джаза в характерных джипси-аранжировках с ускоренным ритмом и полным отсутствием ударных. Утонченная и изящная смесь традиционного свинг-джаза и народной гитарной музыки европейских цыган. Всё это вы найдете на концерте тюменского проекта Perfect Jam.

Когда: 29 мая, 20:00.

Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar.

Цена билета: 250 — 350 рублей.

30 мая, среда

Концерт Пелагеи и ее команды (12+)

Пелагея — знаменитая российская фолк-певица, известная уникальным глубоким голосом и широким репертуаром романсов, народных и авторских песен. В 2012 году поклонники певицы впервые увидели её в роли наставника шоу «Голос». Пелагея обрела любовь миллионов телезрителей, став одной из лучших и эмоциональных наставниц проекта. 30 мая на сцене Тюменской филармонии состоится уникальный концерт. Принцесса русского этно-рока представит новую эксклюзивную программу, в которой выступят участники шоу «Голос» и «Голос. Дети».

Когда: 30 мая, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 1800 — 4500 рублей.

Благотворительный концерт «Благодарю» (0+)

Проект хореографа Алены Зыковой. Все средства от продажи билетов будут перечислены в благотворительный фонд «Ключ к жизни». В этом году зрителей ждёт «Хореографическая легенда о языке мира». Вместе с народным коллективом «Айастан» вы окунетесь в атмосферу солнечной Армении, а со школой танца «Victory» почувствуете жгучую Ирландию, вместе с коллективом фламенко «Милагро» увидите яркие краски Испании и много ещё всего интересного. А во всём этом ярком, красочном шоу родится знание об истинном языке мира. За час до начала концерта в фойе начнется интерактивная программа.

Когда: 30 мая, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 300 — 500 рублей.

Фортепианный вечер (16+)

Добро пожаловать на очередной вечер фортепианной импровизации в «Доме Печати». Фортепиано было неотъемлемой частью джазового стиля с самого начала, и соло, и в составе ансамбля. Его роль одна из самых многогранных, в значительной степени из-за объединённой мелодичной и гармонической природы инструмента. По этой причине фортепиано важный инструмент в понимании теории джаза и аранжировок для джазовых исполнителей и композиторов. На вечере можно будет услышать темы современных джазовых композиторов и музыкантов Ahmad Jamal, Bill Evans, Tom Waits, Cory Henry и Herbie Hancock.

Когда: 30 мая, 19:30.

Где: Осипенко, 81, «Дом Печати».

Цена билета: 250 рублей.

31 мая, четверг

Спектакль «Семья» (0+)

Спектакль театра-студии «Быть». По сюжету трогательная история молодой пары постепенно перерастает в быстро развивающуюся семейную жизнь: продолжатели рода появляются один за другим, и вот уже на маленьком семейном плоту не только Я, но еще и Семь.

Когда: 31 мая — 1 июня, 18:00.

Где: Республики, 165А, МТЦ «Космос».

Цена билета: 200 — 300 рублей.

Кинопоказ «Бесит быть нормальным» (18+)

60-е годы ХХ века. Эпоха любви, цветов и хиппи. Рональд «Ронни» Лейнг — известный шотландский психиатр, практикующий нестандартные методы лечения, вроде полного отказа от транквилизаторов и электрошока, возглавляет небольшую клинику-комунну, где, в отличии от обычных лечебниц, врачи и пациенты относительно мирно сосуществуют на равных условиях. Пока душевные разговоры, «изгнание дьявола», вой на луну, стихи и вечеринки сменяются терапевтическим приемом ЛСД, профессиональное сообщество пытается всеми способами прекратить сомнительный эксперимент доктора Лэйнга. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 31 мая, 19:30.

Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar.

Цена билета: 200 рублей (депозит в баре).

1 июня, пятница

День защиты детей в музее (0+)

Увы, детский праздник не делает день выходным. Но в Музейном комплексе подготовили программы, которые будут работать до 20 часов. Можно успеть провести совместный вечер с детьми в Музейном комплексе на Советской, 63, где будет открыта бесплатная выставка старых детских игрушек, театральных кукол, настольных игр, или в кинозал «Мульти-пульти», где будут показывать фильмы для малышей.

В музее «Городская дума» будет работать летняя семейная бродилка «АКВАквест» — увлекательное путешествие по выставке «Окно в природу» с викторинами, ребусами, загадками, кроссвордами и получением «водного паспорта». Взрослый билет — 100 рублей, пенсионный, студенческий, детский — 30 рублей.

Когда: 1 июня, до 20 часов.

Где: Советская, 63, Ленина, 2.

Цена билета: 0 — 100 рублей.

Программа ко Дню защиты детей (0+)

Торговый центр «Остров» приглашает на праздничный вечер. На третьем этаже ТРЦ пройдут мастер-классы, на парковке — фестиваль воздушного змея. Все желающие смогут посмотреть праздничную программу, сделать аквагрим, а также принять участие в торжественном запуске змеев. В 19:30 в небо будет запущен стратостат от музея технологий «Атом».

Когда: 1 июня, 18:00.

Где: Федюнинского, 67, ТРЦ «Остров».

Вход свободный.

Фестиваль водных фонариков (12+)

В пятницу и субботу городской пруд Южный окутает романтика: завораживающая музыка, сказочная атмосфера и тысячи фонариков на водной глади! Чтобы стать участником (спустить на воду фонарик), нужно заплатить 300 рублей и зарегистрироваться. За 50 рублей можно отправить любовное признание, которое ведущий прочитает со сцены. А можно просто прийти и полюбоваться праздником.

Когда: 1, 2 июня, 21:00.

Где: пруд Южный.

Вход свободный.