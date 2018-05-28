5 вечеров в Екатеринбурге: где посмотреть на бегемотов весом в тонну и перейти границу между мирами 

До лета осталось каких-то три дня! Конечно, по погоде этого не скажешь и май преподнёс нам немало сюрпризов в виде ураганов, но согласитесь, приятно думать, что лето вот-вот наступит.
На этой неделе после работы предлагаем вам заглянуть в театры, например, послушать оперу «Летучий голландец» или хорошенько посмеяться над комедией с Юлией Меньшовой, сходить в кино, а в пятницу — в День защиты детей — посетить с детьми цирк.
Понедельник, 28 мая Провожаем понедельник под звуки джаза
Сегодня вечером в EverJazz на одной сцене выступят интеллигенты из музыкальных училищ и бесшабашные самоучки, матёрые джазмены и хрупкие девушки с тонким слухом — джазовый джем-сейшен соберёт всех. EverJazz приглашает опытных и начинающих музыкантов, мэтров и студентов принять участие в джеме, а всех слушателей — насладиться хорошей музыкой.
Где: EverJazz (ул. Тургенева, 22)
Когда: 28 мая в 20:00 Сколько стоит: 100 рублей
Возрастное ограничение: 16+
Вторник, 29 мая Смеёмся над комедией с Юлией Меньшовой
Во вторник во Дворце молодёжи покажут комедию-вихрь с обидным названием «Бестолочь». Там играют известные актрисы — Юлия Меньшова и Олеся Железняк. Постановкой этого спектакля занимался режиссер Роман Самгин — ученик Марка Захарова, режиссера московского театра «Ленком». Это спектакль-шутка и спектакль-праздник. Речь там пойдёт о супружеской чете, которая нанимает в свой дом на работу служанку — недотепу Анну, её играет Олеся Железняк. Теперь она бесконечный повод для семейных шуток…
Где: Дворец молодёжи (пр. Ленина, 1)
Когда: 29 мая в 19:00 Сколько стоит: от 800 до 4000 рублей
Возрастное ограничение: 12+
Среда, 30 мая Переходим границу между мирами (оказывается, она в России)
На экраны вышел фантастический российский фильм по роману Сергея Лукьяненко «Черновик». Кирилл — молодой дизайнер компьютерных игр. Переходит границу между мирами. Оказывается, у парня важная и таинственная миссия. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Пока что на Кинопоиске две положительные, две отрицательные и две нейтральные рецензии, так что лучше сходить и наверняка узнать, хорош ли фильм.
Где: кинотеатры Екатеринбурга
Когда: 30 мая Сколько стоит: от 100 рублей
Возрастное ограничение: 12+
Четверг, 31 мая Слушаем оперу о капитане корабля-призрака
Легендарная опера «Летучий голландец» Рихарда Вагнера прозвучит в этот четверг на сцене Театра оперы и балета. В сюжет заложена морская легенда о капитане корабля-призрака. Он приговорен к вечному скитанию по морям в поисках возлюбленной, которая сможет искупить его грехи и освободить от проклятия.
Где: Екатеринбургский театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а)
Когда: 31 мая в 18:30 Сколько стоит: от 150 до 1000 рублей
Возрастное ограничение: 12+
Пятница, 1 июня
Ведём детей в цирк смотреть на бегемотов
Вечер этой пятницы лучше всего посвятить детям, а заодно и самим вернуться в детство и сходить в цирк. В День защиты детей здесь представят шоу «Гиппопотамус». Акробаты, гимнасты в ренских колесах, жонглёры на моноциклах, грациозные эквилибристы… Шоу представляет продюсерский центр Гии Эрадзе. Кто станет гвоздём программы, можно догадаться по названию. На манеж выйдут три африканских бегемота, каждый из которых весит больше тонны.
Где: Екатеринбургский цирк (ул. 8 Марта, 43)
Когда: 1 июня в 18:00 Сколько стоит: от 600 до 1800 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Празднуем День защиты детей (на правах рекламы)
ТРЦ «Мегаполис» приглашает на детский семейный праздник со множеством интерактивов и подарков.
Гостей ждут:
• чемпионат по поеданию лапши;
• конкурсы с призами;
• ростовые куклы;
• батуты и фотозона;
• веселое настроение от зажигательного ведущего;
• детские интерактивы;
• вкусные угощения.
Подробности можно узнать здесь: megapolis66.ru, «ВКонтакте», Instagram.
Где: ТРЦ «Мегаполис» (ст. м. «Чкаловская», ул. 8 Марта, 149, главный вход)
Когда: 1 июня с 15:00 до 18:00 Сколько стоит: вход свободный
Возрастные ограничения: 0+