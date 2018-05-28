5 вечеров в Екатеринбурге: где посмотреть на бегемотов весом в тонну и перейти границу между мирами

До лета осталось каких-то три дня! Конечно, по погоде этого не скажешь и май преподнёс нам немало сюрпризов в виде ураганов, но согласитесь, приятно думать, что лето вот-вот наступит.

На этой неделе после работы предлагаем вам заглянуть в театры, например, послушать оперу «Летучий голландец» или хорошенько посмеяться над комедией с Юлией Меньшовой , сходить в кино, а в пятницу — в День защиты детей — посетить с детьми цирк.

Понедельник, 28 мая Провожаем понедельник под звуки джаза

Сегодня вечером в EverJazz на одной сцене выступят интеллигенты из музыкальных училищ и бесшабашные самоучки, матёрые джазмены и хрупкие девушки с тонким слухом — джазовый джем-сейшен соберёт всех. EverJazz приглашает опытных и начинающих музыкантов, мэтров и студентов принять участие в джеме, а всех слушателей — насладиться хорошей музыкой.

Где: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Когда: 28 мая в 20:00 Сколько стоит: 100 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Вторник, 29 мая Смеёмся над комедией с Юлией Меньшовой

Во вторник во Дворце молодёжи покажут комедию-вихрь с обидным названием «Бестолочь». Там играют известные актрисы — Юлия Меньшова и Олеся Железняк . Постановкой этого спектакля занимался режиссер Роман Самгин — ученик Марка Захарова , режиссера московского театра «Ленком». Это спектакль-шутка и спектакль-праздник. Речь там пойдёт о супружеской чете, которая нанимает в свой дом на работу служанку — недотепу Анну, её играет Олеся Железняк. Теперь она бесконечный повод для семейных шуток…

Где: Дворец молодёжи (пр. Ленина, 1)

Когда: 29 мая в 19:00 Сколько стоит: от 800 до 4000 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Среда, 30 мая Переходим границу между мирами (оказывается, она в России)

На экраны вышел фантастический российский фильм по роману Сергея Лукьяненко «Черновик». Кирилл — молодой дизайнер компьютерных игр. Переходит границу между мирами. Оказывается, у парня важная и таинственная миссия. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Пока что на Кинопоиске две положительные, две отрицательные и две нейтральные рецензии, так что лучше сходить и наверняка узнать, хорош ли фильм.

Где: кинотеатры Екатеринбурга

Когда: 30 мая Сколько стоит: от 100 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Четверг, 31 мая Слушаем оперу о капитане корабля-призрака

Легендарная опера «Летучий голландец» Рихарда Вагнера прозвучит в этот четверг на сцене Театра оперы и балета. В сюжет заложена морская легенда о капитане корабля-призрака. Он приговорен к вечному скитанию по морям в поисках возлюбленной, которая сможет искупить его грехи и освободить от проклятия.

Где: Екатеринбургский театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а)

Когда: 31 мая в 18:30 Сколько стоит: от 150 до 1000 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Пятница, 1 июня

Ведём детей в цирк смотреть на бегемотов

Вечер этой пятницы лучше всего посвятить детям, а заодно и самим вернуться в детство и сходить в цирк. В День защиты детей здесь представят шоу «Гиппопотамус». Акробаты, гимнасты в ренских колесах, жонглёры на моноциклах, грациозные эквилибристы… Шоу представляет продюсерский центр Гии Эрадзе . Кто станет гвоздём программы, можно догадаться по названию. На манеж выйдут три африканских бегемота, каждый из которых весит больше тонны.

Где: Екатеринбургский цирк (ул. 8 Марта, 43)

Когда: 1 июня в 18:00 Сколько стоит: от 600 до 1800 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Празднуем День защиты детей (на правах рекламы)

ТРЦ «Мегаполис» приглашает на детский семейный праздник со множеством интерактивов и подарков.

Гостей ждут:

• чемпионат по поеданию лапши;

• конкурсы с призами;

• ростовые куклы;

• батуты и фотозона;

• веселое настроение от зажигательного ведущего;

• детские интерактивы;

• вкусные угощения.

Подробности можно узнать здесь: megapolis66.ru, «ВКонтакте», Instagram.

Где: ТРЦ «Мегаполис» (ст. м. «Чкаловская», ул. 8 Марта, 149, главный вход)

Когда: 1 июня с 15:00 до 18:00 Сколько стоит: вход свободный

Возрастные ограничения: 0+