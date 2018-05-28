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На новоуренгойской театральной сцене поставили рассказы Шукшина
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На новоуренгойской театральной сцене поставили рассказы Шукшина 

Красный Север 29 минут назад
Фото: Красный Север
Театр «Северная сцена» три дня в конце минувшей недели радовал жителей газовой столицы премьерным спектаклем «Ещё раз о любви», поставленным по рассказам Василия Шукшина «Раскас», «Стёпкина любовь», «Беспалый», «Сапожки», «Осенью». Местные артисты развлекали публику два часа с антрактом, причём каждому из них за это время пришлось сыграть несколько разных ролей.
Актриса театра «Северная сцена» Алёна Митрофанова призналась, что участники волновались перед началом выступления, но благодаря тёплому приёму зрителей сумели забыть тревоги и полностью отдаться игре.
— Рассказы Шукшина мы все давно знаем, фильмы по его книгам смотрели, характеры персонажей понимаем, — отметила наша собеседница. — Конечно, деревенскую самобытность мы перенесли на сцену не в стопроцентном виде, всё-таки театр — искусство условное. Режиссёр рассказал, как он себе представляет каждый эпизод, а дальше мы сами искали наилучший способ сыграть своих героев.
Стоит отметить, что похожий спектакль по рассказам Шукшина с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым в главных ролях около десяти лет назад поставил в театре Наций режиссёр Алвис Херманис, и в новоуренгойской постановке ощущалось влияние работы столичных коллег.
К примеру, если в московском варианте «Беспалого» «Кларнетик» разговаривала «в нос», то в Новом Уренгое она специфически растягивала слова, однако сам приём — стремление выразить характер персонажа через своеобразие его речи — остался тем же самым. В театре Наций Васька Семёнов, колхозный счетовод, которого Эллочка, ради Стёпкиной любви, отвергла, уходит и громко топает ногой, чтобы показать, как он сильно хлопнул дверью — и в постановке Юрия Пахомова исполнитель этой роли делает то же самое. Ямальский актёр Денис Трещёв в роли Серёги так же долго, шумно, смешно и «театрально» натягивает на ногу своей жены Клавдии никак не налезающие сапожки, как и Евгений Миронов в своём спектакле, выложенном на одном из Ютюб-каналов. Да и типаж дочки, которой эти сапожки в итоге достались, выбран такой же разбитной, хотя в самом рассказе Шукшина говорится, что Груша «растерялась». И вообще, в оригинале Шукшина вечеряли две дочери, а и у Херманиса, и у нашего Пахомова рядом с матерью сидела только одна, старшая.
Ввиду наличия подобных «перекличек» возник закономерный вопрос: «А что, так можно?». Ответ держал художественный руководитель театра «Северная сцена» Дмитрий Ушаков.
— С постановкой театра Наций совпали только три самых сценичных рассказа из пяти, причём их часто ставят и в других городах. Мы двигались параллельным курсом, у Херманиса было совсем другое направление и настроение. Мы старались сделать спектакль про человеческие чувства, эмоции, а там было больше стёба и клоунады. Так что московская постановка нам ничем не помогла, и задачи повторить её перед нами не стояло, — заверил Дмитрий Михайлович.
Первые четыре рассказа, представленные на сцене, были забавными и лёгкими, но завершить представление режиссёр решил наиболее драматичным, морально тяжёлым произведением «Осенью». По его сюжету, пожилой паромщик Филипп вначале, глядя на свадьбу, вспоминает, как из-за глупой случайности не женился на любимой девушке, и всю жизнь страдал из-за этого, а затем встречает похоронную процессию и понимает, что видит гроб со своей Марьей, которая, как и он, тоже прожила свой век с нелюбимым. Поскольку вдобавок к вечно актуальной теме ещё и новоуренгойские актёры играли талантливо, эта часть спектакля пробрала, что называется, «до костей», заставила внутренне сжаться, чтобы защититься от столь пронзительного переживания.
— А мы этого и добивались! — заявил Дмитрий Ушаков в ответ на стон: «Ну зачем же вы так с нами напоследок? Почему не закончили на весёлой ноте?», — Мы начали репетировать ещё в октябре прошлого года, и изначально даже сами не знали, в каком порядке расставим рассказы. Потом всё сложилось само собой. Мы неспроста обратились к творчеству именно Василия Шукшина — нам хотелось сделать проникновенный спектакль, чтобы он брал за душу. «Осенью» — самая серьёзная история, и мы хотели, чтобы зритель задумался: вот так упустишь счастье, и будешь всю жизнь мучаться, а с тобой и тот второй, да и третий…
— Сегодняшняя премьера — не черта для подведения итогов нашей работы над постановкой, а, наоборот, стартовая позиция. Ведь спектакль живой, мы слышим реакцию зрителей, реагируем на неё, готовы что-то подкорректировать, — резюмировал актёр «Северной сцены» Алексей Деев.
Судя по продолжительным овациям, представление понравилось новоуренгойцам. Всеобщее мнение зала коротко и ёмко выразила одна из зрительниц, Светлана Орлова: «Постановка прекрасная, и актёры молодцы». Остаётся только поздравить наших артистов с успешной премьерой и порадоваться тому, что в репертуаре «Северной сцены» появился ещё один прекрасный спектакль, искренний и душевный.
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