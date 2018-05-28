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Костромской театр Островского осквернили огромным граффити «АБСУРД»
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Костромской театр Островского осквернили огромным граффити «АБСУРД» 

Kostroma.Today 29 минут назад
Фото: Kostroma.Today
На крыше театра Островского появилось граффити. Как узнал KOSTROMA. TODAY, неизвестный написал на здании черно-белой краской слово «АБСУРД».
«Граффити появилось сегодня, в субботу. Ещё в пятницу рисунка не было», — рассказал KOSTROMA. TODAY костромич Алексей КУРЦЫН.
Надпись видно даже с аллеи на проспекте Мира.
Неизвестно, относится ли надпись «абсурд» к смыслу жизни вообще, или конкретно костромскому драматическому. Однако в театре надписи не рады.
«Надпись появилась в ночь с пятницы на субботу. Будем просматривать камеры видеонаблюдения. Будем закрашивать», — рассказали корреспонденту KT в театре.
Согласно ч.1 ст. 214 УК РФ, граффити можно отнести к вандализму. За это по закону полагается наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, либо обязательных работ от 120 до 180 часов, либо исправительных работ на срок от 6 месяцев до 1 года, либо арестом на срок до 3-х месяцев.
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