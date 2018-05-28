Костромской театр Островского осквернили огромным граффити «АБСУРД»

На крыше театра Островского появилось граффити. Как узнал KOSTROMA. TODAY, неизвестный написал на здании черно-белой краской слово «АБСУРД».

«Граффити появилось сегодня, в субботу. Ещё в пятницу рисунка не было», — рассказал KOSTROMA. TODAY костромич Алексей КУРЦЫН.

Надпись видно даже с аллеи на проспекте Мира.

Неизвестно, относится ли надпись «абсурд» к смыслу жизни вообще, или конкретно костромскому драматическому. Однако в театре надписи не рады.

«Надпись появилась в ночь с пятницы на субботу. Будем просматривать камеры видеонаблюдения. Будем закрашивать», — рассказали корреспонденту KT в театре.

Согласно ч.1 ст. 214 УК РФ, граффити можно отнести к вандализму. За это по закону полагается наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, либо обязательных работ от 120 до 180 часов, либо исправительных работ на срок от 6 месяцев до 1 года, либо арестом на срок до 3-х месяцев.