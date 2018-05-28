Актриса Захарова жестко ответила на обидные слова Безруковой

Ирина Безрукова сообщила о том, что намерена подать в су на недобросовестных продюсеров, которые якобы раскручивают свой проект посредством ее имени, хотя она сама уже не имеет отношения к этой работе. По словам артистки, ей пришла на замену актриса, чье имя ничего не скажет широкой публике. Однако это оказалось не так — речь идет о звезде сериала «Счастливы вместе» Юлии Захаровой

Ирина Безрукова стала героиней нового выпуска передачи «Ты не поверишь!» В беседе с журналистами актриса пожаловалась на продюсеров спектакля Любовь нечаянно нагрянет", в котором до недавнего времени играла. Якобы когда она покинула проект, продюсеры не поменяли афиши, и на них до сих пор красуется ее имя.

"Когда артист выходит из проекта, то переделываются афиши или заклеивают полосочкой, что исполнительница этой роли такая-то", — сообщила Безрукова. Кстати, в постановке ее роль отдали актрисе Юлии Захаровой, прославившейся благодаря сериалу «Счастливы вместе», где она воплотила образ Лены Полено.

Однако Безрукова почему-то уверена, что это имя ничего не говорит рядовому зрителю. Говоря о Юлии, Ирина заявила: «Наверно, ее имя вам ничего не скажет. Она актриса, которая немедийная. Она играла маленькую роль в этом спектакле». На столь обидные слова сама Юлия Захарова отреагировала с юмором. «Что я немедийная и хорошо, значит у меня все впереди! Ей 52 года, а мне гораздо меньше, поэтому она актриса, а я актрисулька», — высказалась Захарова.

Юлия сообщила журналистам свою версию событий. По ее мнению, это Ирина Безрукова должна извиняться перед продюсерами, потому что якобы из-за нее были сорваны гастроли в Сочи. «У нас сочинские гастроли, к сожалению, прогорели из-за того, что госпожа Безрукова не смогла по каким-то причинам поехать. Она была здорова физически, мы узнавали, всячески пытались уговорить, но не вышло», — сообщила Захарова.

Также Захарова сообщила другие нелицеприятные подробности. «Вводилась она (Ирина Безрукова. — Прим.ред.) долго, около 30, по-моему, было репетиционных точек. Это достаточно много, можно кино снять за 28 съемочных дней. Вообще, нужно знать буквы», — жестко сказала звезда сериала «Счастливы вместе».

В свою очередь, Безрукова рассказала, что почти сразу заподозрила неладное, поэтому так мало и проработала в постановке. В последний раз она вышла к зрителям в этом спектакле на гастролях в Лондоне. Захарова так прокомментировала тот выезд за рубеж. По ее словам, Безруковой в столице Великобритании не понравилось.

"Гостиница была не очень хороша и у нее не было личного водителя. Но я вам так скажу. Она жила в гостинице «Рэдиссон», мы жили в гостинице похуже с технической группой. Потому что я актрисулька комедийная, а у нее все хорошо. Не представили ей водителя, потому что площадка была из окна ее гостиницы видна. Ну, вот площадка! То есть в принципе ехать не надо было", — рассказала Юлия Захарова.