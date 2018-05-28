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«Ей не стоит быть актрисой»: звезда сериала «Счастливы вместе» Захарова высмеяла Безрукову
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«Ей не стоит быть актрисой»: звезда сериала «Счастливы вместе» Захарова высмеяла Безрукову 

Passion.ru 26 минут назад
Фото: Passion.ru
37-летняя Юлия Захарова язвительно отозвалась о старшей коллеге — 53-летней Ирине Безруковой.
Российский шоу-бизнес сотрясают очередные «звездные войны». На этот раз конфликт развязался между двумя известными актрисами: Ириной Безруковой и Юлией Захаровой (ставшей популярной после съемок в сериале «Счастливы вместе»).
Началось все с того, что Ирина пригрозила продюсерам спектакля «Любовь нечаянно нагрянет» судом. По словам актрисы, ее фотографии незаконно используются в целях рекламы постановки. Место Безруковой в спектакле заняла Юлия Захарова. При этом Ирина в беседе с журналистами не стала называть фамилии заменившей ее коллеги, мол, вряд ли ее знает широкая публика.
В свою очередь Захарова, узнав о том, как к ней относится Безрукова (благодаря журналистам), сделала заявление в эфире программы «Ты не поверишь!» и поставила под сомнение наличие у Ирины актерского таланта.
«Она прекрасный, милый человек, но ей не надо заниматься актерской деятельностью, это не ее. Это мое личное мнение. Ей надо заниматься административной деятельностью, детишкам помогать, книжки писать», — сказала Юлия.
Как на этот выпад отреагировала Ирина Безрукова, пока неизвестно. Passion.ru следит за развитием событий.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov / Global Look Press, Instagram
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