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Оренбуржцы впервые опубликовали полную версию «Царицы» Давида Тухманова
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Оренбуржцы впервые опубликовали полную версию «Царицы» Давида Тухманова 

ProOren 18 минут назад
Накануне в Оренбург из типографии Пресес Намс Балтия» прибыла отпечатанная в полном авторском варианте опера-трагикомедия «Царица» выдающегося композитора Давида Тухманова. Новинку Оренбургского книжного издательства им. Г. П. Донковцева приурочили к московскому фестивалю Красная площадь».
Семь лет назад фонды «Евразия» и «Мета» при поддержке Правительства области представили оренбуржцам оперу, посвященную императрице Екатерине II и придворным событиям России XVIII века. Сыграли спектакль в Оренбурге актеры Московского музыкального театра «Геликон-опера». Однако многие сцены, написанные авторами, в спектакль не вошли. Тогда композитор Давид Тухманов и представители оренбургского фонда «Евразия» решили издать полную версию в книжном варианте, чтобы любой музыкальный театр мира имел нотный материал и описание сцен для собственной постановки. И им это удалось.
«Царицу» издали в 500 экземплярах. Каждую книгу опубликовали в твердом переплете, с тиснением корешка, золочением обреза и своим порядковым номером.
Несколько экземпляров клавира представят в Москве на книжном фестивале «Красная площадь», который состоится уже на этой неделе.
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