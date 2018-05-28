Оренбуржцы впервые опубликовали полную версию «Царицы» Давида Тухманова

Накануне в Оренбург из типографии Пресес Намс Балтия» прибыла отпечатанная в полном авторском варианте опера-трагикомедия «Царица» выдающегося композитора Давида Тухманова . Новинку Оренбургского книжного издательства им. Г. П. Донковцева приурочили к московскому фестивалю Красная площадь».

Семь лет назад фонды «Евразия» и «Мета» при поддержке Правительства области представили оренбуржцам оперу, посвященную императрице Екатерине II и придворным событиям России XVIII века. Сыграли спектакль в Оренбурге актеры Московского музыкального театра «Геликон-опера». Однако многие сцены, написанные авторами, в спектакль не вошли. Тогда композитор Давид Тухманов и представители оренбургского фонда «Евразия» решили издать полную версию в книжном варианте, чтобы любой музыкальный театр мира имел нотный материал и описание сцен для собственной постановки. И им это удалось.

«Царицу» издали в 500 экземплярах. Каждую книгу опубликовали в твердом переплете, с тиснением корешка, золочением обреза и своим порядковым номером.

Несколько экземпляров клавира представят в Москве на книжном фестивале «Красная площадь», который состоится уже на этой неделе.