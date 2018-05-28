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Московской школе балета — 245 лет
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Московской школе балета — 245 лет 

Вечерняя Москва 43 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Нынешний отчетный концерт учащихся одной из старейших балетных школ мира — Московской Академии хореографии — проходил в рамках Года великого хореографа и педагога Мариуса Петипа, чье имя неразрывно связано с историей русского классического балета.
Концерт учащихся на прославленной сцене Большого театра — ответственный экзамен для Академии, ее ректора профессора Марины Леоновой, всех ее педагогов и, конечно, для самих учащихся. Это своеобразное представление театральному сообществу столицы будущих артистов балета, некоторые из них наверняка станут звездами.
Особенность нынешнего отчетного концерта, придуманного народной артисткой России Мариной Леоновой, — прежде всего, в том, что он в основном состоял из произведений Мариуса Петипа.
Открывала концерт танцевальная сюита «Оживленный сад» из балета «Корсар». Редакцию этого легендарного творения Петипа выполнил с расчетом на возможности учащихся всех уровней — от малышей до выпускников — преподаватель Академии Юрий Бурлака. Блистала в сюите Александра Трикоз, она создала запоминающийся образ своей Медоры.
Заключал концерт темпераментный Венгерский танец из балета Глазунова — Петипа «Раймонда» в исполнении студентов старших курсов Академии.
Зрители благодарными аплодисментами долго не отпускали юных артистов и их педагогов со сцены.
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