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Саратовский оперный театр оказался в центре скандала
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Саратовский оперный театр оказался в центре скандала 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Прежний руководитель Саратовского академического театра оперы и балета Ренат Мухамедьяров причинил ущерб учреждению на сумму свыше 3 млн рублей.
Директор оперного превысил должностные полномочия, когда еще находился в кресле начальника. Следствие выяснило, что Мухамедьяров подписал заведомо неверный акт приемки работ по на поставку и монтаж климатического оборудования для оперного театра. Однако кондиционеры и прочие климатические устройства установили не все.
Кроме того, аукцион на поставку необходимого оборудования в театр, которым руководил ныне посудный Мухамедьяров, приняла участие только одна фирма, с которой в дальнейшем заключили контракт — ООО «Стройкомплект-М».
В самое ближайшее время состоится суд, который определит степень вины экс-директора оперного театра и меру его наказания. Пока обвиняемый находится под домашним арестом.
Фото: Михаил Егоров
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