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В Обручевском районе прошел детский фестиваль
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В Обручевском районе прошел детский фестиваль 

Обручевский меридиан 36 минут назад
Фото: Обручевский меридиан
Парк «Усадьба Воронцово» гостеприимно распахнул двери для детских творческих коллективов.
Мероприятие открылось танцевальным номером от театральной студии «Кошкин дом». Отчетный концерт Мастерской балета Егора Симачева продолжил праздник. Выступление вокально-эстрадной студии Звездная академия зарядило всех гостей позитивом и энергией. Продолжил программу музыкальный номер солистки вокальной студии спорт-досуг центра «Юго-запад». Конечно же в концерте приняли участие и воспитанники центра досуга и спорта «Обручевский». Детские творческие и образовательные мастер-классы привлекли огромное количество участников.
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