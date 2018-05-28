Как ямальские НКО планируют потратить выигранные полмиллиона рублей

Социально ориентированные некоммерческие организации готовятся реализовать свои идеи на полмиллиона рублей. Средства они выиграли в конкурсе субсидий, проводившемся окружным департаментом образования.

Лабытнанги

В этом году, как только средства поступят, в Лабытнанги планируют закупить физкультурное оборудование для работы с особенными детьми. Причем, занятия могут быть индивидуальные и групповые, в них могут участвовать и родители.

— Перечень большой: разнообразный инвентарь для гимнастики в зале, специальные приспособления для занятий в бассейне. Для его использования не нужны особенные знания — работать с детьми-инвалидами будут квалифицированные инструкторы детского сада «Ромашка» — именно на его базе реализуется наш проект, — рассказала Яна Будыгина, председатель местной общественной организации помощи детям-инвалидам «Дари добро». — Этот детский сад посещают 23 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Услуги, которые предоставляем мы, весьма востребованы лабытнангцами.

В прошлом году проект «Открывая двери» по созданию образовательной среды для инклюзивного образования дошкольников НКО «Дари добро» также выиграл субсидию в сфере образования. Тогда закупил интерактивный стол и интерактивный пол, цифровую лабораторию и аппарат по развитию речи у детей с проблемами слуха. Яна Будыгина планирует и дальше развивать реабилитационную работу с малышами.

Ноябрьск

А в Ноябрьске прошлогодние призовые деньги с успехом «дебютировали»… на сцене. Окружная субсидия позволила негосударственноиу общеобразовательному учреждению «Ноябрьская Православная Гимназия» закупить оборудование для сцены, декорации, микрофоны и костюмы.

Рассказывая о работе православного детского театра «Благовеста», Ирина Боярчук говорит «мой театр». Двадцать лет назад женщина пришла в православный храм и организовала театр из 12 детей, посещающих Воскресную школу.

— Репетировали в трапезной или у меня дома, шить костюмы и делать декорации из подручных материалов помогали родители, — вспоминает Ирина Михайловна. Первый спектакль «Две вдовы» она помнит в подробностях. — Теперь ставим в год два больших спектакля — на Рождество и Пасху, выходят и маленькие театральные зарисовки.

Кукольный театр «Петрушка» — еще одно направление работы Ирины Михайловны. Дети с удовольствием выступают в роли кукловодов. Помимо этого вот уже десять лет, как в школе №7 есть православный театр «Зоренька», которым также руководит Боярчук. Актеры выступают перед дошколятами, в детском доме, приюте «Гармония».

Ирина Михайловна уверена, ученики гимназии талантливые, играть на сцене хотят все без исключения. Но денег на атрибуты, костюмы и оборудование не хватает. Ребята выступают на разных сценах города и всегда на спектаклях аншлаг. Часто репетируют и показывают свои детища в центре духовно-нравственного воспитания. И все бы ничего, только сцена не приспособлена к показу спектаклей, поэтому было необходимо дополнительное оборудование.

— Мы выступали с микрофонами в руках, было неудобно играть, — рассказывает семиклассница Ангелина Овсянникова. — Сейчас у нас есть головные микрофоны, петлички, освободились руки, стало легче двигаться. Благодаря новому оборудованию улучшилась акустика в зале.

На деньги окружной субсидии гимназия купила видеокамеру, теперь все спектакли снимают: записи можно пересматривать, анализировать, презентовать родным и близким. Появились новые декорации, костюмы, купили перчаточные куклы. Недавно театру «Благовест» в здании православной гимназии выделили отдельный кабинет, актеры обживаются в новом помещении и радуются обновлению.

— Православный театр «Благовест» — значимая часть моей жизни, я играю уже восемь лет, — размышляет Роман Турчанов. — Появились новые друзья, я стал более уверенным. Наш «Благовест» становится современным, интересным.