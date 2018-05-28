«Большие гастроли» Рижской драмы: Свои среди своих

В 2015 году у Центра появился проект «Большие гастроли. Зарубежная программа», ставшая для многих русских театров, волею судеб оказавшихся за пределами России, знаком добрых перемен. В ближнем зарубежье жизнь трупп, играющих на русском языке, складывается очень непросто, а потому связи с исторической «метрополией» важны для них не только в аспекте творчества. Для живущих на постсоветском пространстве наших соотечественников (да и для всех, кто русский не просто знает, но считает не чужим для себя языком), возможность непосредственного живого контакта с русской культурой имеет первостепенное значение, ведь большинство из них оказалось в положении национального меньшинства не просто в инокультурной, но и в иномировоззренческой среде. И театр, играющий на русском, становится одной из тех немногочисленных «территорий», где эти люди могут почувствовать, что они свои среди своих. Однако и сам такой театр — «генератор», вырабатывающий столь необходимую для этого ощущения душевную энергию, нуждается в источнике питания, которым и являются гастроли в России. Сцена из спектакля «Не всё коту Масленица». Фото: Айгарс Алтенбергс

Сергей Голомазов, Дмитрий Астрахан, Алла Сигалова. Рижскому русскому театру им. Михаила Чехова в этом году исполняется 135 лет. Это один из старейших русских драмтеатров за пределами России, где, к слову сказать, все спектакли идут с синхронным переводом на латышский: после недавней реконструкции театр оснащён по последнему слову техники. Имя легендарного актера, режиссёра и педагога он носит не случайно: покинув родину, которая с приходом к власти большевиков, стала для него чужой, Михаил Чехов в 1932-32 годах жил в Риге, где открыл свою первую актёрскую школу. Собственно, с этого и ведёт отсчёт история латышского профессионального театра как явления. История же Рижской русской драмы связана с именами многих корифеев русской сцены. Здесь блистали Мария Роксанова, Екатерина Рощина-Инсарова, Вера Комиссаржевская, Василий Качалов . Традиции русского психологического театра в этих стенах хранят очень бережно, не превращая их при этом в запылённый музейный раритет. На постановку рижане приглашали таких мастеров, как Роман Козак

Александр Островский для этого коллектива — один из любимейших, прямо скажем, фундаментальных авторов: за 135 лет своего существования театр обращался к творчеству «русского Шекспира» 246 раз! На фестиваль «Островский в доме Островского» рижане привезли спектакль «Не всё коту масленица» в постановке питерского режиссёр Игоря Коняева . Спектакль получился мощным, сочным и очень трепетным. Он идёт на рижской сцене уже семь лет, удивительным образом сохраняя азарт и энергию премьеры. Сцена из спектакля «Не всё коту Масленица». Фото: Айгарс Алтенбергс

Екатерина Фролова, Ольга Никулина, Самодостаточному и самоигральному тексту Островского режиссёр нашёл стилистически очень точный фон — русскую народную песню во всём её многообразии — от частушки до свадебного плача. И с каким мастерством, с каким упоением исполняют их обозначенный в программке как девчата и парни с филигранной точностью выстроенный «секстет» — Елена Сигова Александр Маликов , Данила Соловьёв и Сергей Горохов . Обладающие ко всему прочему и дивными голосами артисты не просто ведут свою «партию» в спектакле, но демонстрируют своего рода театр в театре.

В постановке от первой до последней минуты прослеживается до миллиметра выверенная пропорция — раскручивающийся с бесшабашной удалью комедийный сюжет, не теряя юмора и лёгкости, безжалостно отражает все реалии капитализма без человеческого лица, в котором нам приходится сегодня существовать. Ничем наша нынешняя жизнь, в сущности, не отличается от бытия героев Островского. Мелкие клерки вроде Ипполита (изумительно пластичный Алексей Коргин ) пытаются выжить под прессом алчных боссов, таких как купец Ахов (азартный и размашистый Игорь Чернявский ). Наших эмансипированных барышень, третирующих своих неудачливых или нерешительных поклонников от Агнички (ироничная Анастасия Тимошенко ) отличает только фасон туалетов. И точно так же, как Дарья Федосеевна (живописная и яркая Галина Российская ), нынешние маменьки не могут сладить со своим строптивыми дочерьми. Оркестровая стройность ансамбля позволяет не делить роли на главные и второстепенные. Сочная и точная игра Людмилы Голубевой (Маланья) и Светланы Шиляевой (Феона) задают такую высокую и чистую ноту, на какие так щедр был русский театр былых времён. Сцена из спектакля «Не всё коту Масленица». Фото: Айгарс Алтенбергс

В финале зал Малого театра, в котором в этот день действительно яблоку негде было упасть, аплодировал стоя, воздавая дань мастерству и искренности рижских актёров. Это было абсолютное попадание в десятку: «Не всё коту масленица» пользуется сегодня особой любовью у российского зрителя. Всё, что ещё так недавно (по историческим, разумеется, меркам) воспринималось нами исключительно как текст из учебника по политэкономии, сегодня — обычная, повседневная жизнь. Деньги могут всё и даже больше. Выжать из работника последние соки и выбросить за ненадобностью, как стоптанный башмак — для бизнеса в порядке вещей. Чтобы добиться чего-то честным путём, надо пройти крутые виражи утрат, унижений и разочарований. Комедия Островского — такая стремительная, лихая и мудрая, затрагивает в сердце зрителя самые тонкие струны нелёгкого душевного опыта, и делает это так бережно, что душе невозможно не откликнуться. И зритель благодарен Рижскому театру и его актёрам за это неистребимое, неподвластное никаким санкциям чудо живого искусства. Сцена из спектакля «Не всё коту Масленица». Фото: Айгарс Алтенбергс