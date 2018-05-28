В Ростове постановщика хотят уволить за мат в пьесе колледжа культуры

В ростовском колледже культуры постановщика пьесы «Месяц у моря» хотят уволить из-за двух матерных слов, которые звучат в спектакле. Об этом сообщает издание Donnews. По мнению студентов четвертого курса, для которых пьеса стала дипломной работой по актёрскому мастерству, два нецензурных слова помогают раскрытию авторского замысла.

Тем не менее, в сети появилось открытое письмо от учащихся о том, что на педагогическом совете режиссера пьесы, выпускника Театрального института им. Щукина Сергея Кравца , раскритиковало руководство.

«После продолжительной тирады обвинений, администрацией было высказано принятое ими решение о неудовлетворительной работе и расставанием с Кравцом как педагогом. Также было принято беспрецедентное решение об отстранении его от написания рецензий на дипломные работы студентов и возможное отстранение его от участия в работе государственной аттестационной комиссии», — написано в открытом письме. Они также отметили, что на афишах было написано возрастное ограничение «18+».

Сам Сергей Кравец в интервью Donnews сказал, что руководство обвинило его в непрофессионализме и о том, что планируют отказаться от его услуг. Однако директор учебного заведения Елена Гуськова говорит, что от работы режиссера не отстраняли, а он сам перестал ходить на работу.

«На комиссии каждый желающий, в том числе Кравец, высказал своё мнение. Но почему после этого преподаватель вынес наши рабочие разговоры детям и повлиял на их мнение, введя студентов в заблуждение? Где педагогическая этика? Всё, что написано в этом письме — неправда, никакого конфликта нет», — отметила Елена Гуськова. Тем не менее она отметила, что мат на сцене недопустим.