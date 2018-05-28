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Стал известен вид фан-зоны на Театральной площади в Ростове
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Стал известен вид фан-зоны на Театральной площади в Ростове 

Деловое сообщество 6 минут назад
Фото: Деловое сообщество
В сети появились рендеры, на которых показано, как будет выглядеть Театральная площадь Ростова-на-Дону во время проведения фестиваля болельщиков. Напомним, он откроется уже 14 июня. Горожане посетовали на то, что важно будет убрать весь мусор и опасаются, как бы город не погряз в нем. Напомним, на открытии фан-зоны 14 июня (в день первого матча ЧМ-2018 в Москве) выступят группы «Каста» и IOWA. Еще трех исполнителей федерального уровня пока что держат в секрете, как и 25 артистов регионального. В фан-зоне будут работать пять площадок на футбольную тематику с игровыми аттракционами, не менее трех площадок для спортивных состязаний, а также фотозона, экспозиция арт-объектов, территория киберспорта и площадка об истории донского края. 14 и 17 июня, 15 июля тем, кто придет на Театральную площадь, представят художественную и хореографическую постановки. Всего фан-зона сможет вместить 25 тыс. человек. Проход к ней будет осуществляться со стороны улицы Советской и с Театрального проспекта. Для того, чтобы попасть внутрь, нужно будет пройти досмотр.
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