Владимир Стержаков: Стараюсь готовить, когда никого нет на кухне

Актер Владимир Стержаков поделился секретами здорового питания, которые помогают ему поддерживать себя в форме.

Звезда телесериалов « Даша Васильева . Любительница частного сыска», «Марш Турецкого» и «Маргоша», актер Владимир Стержаков несколько лет назад во время спектакля на гастролях в Саратове резко почувствовал недомогание. Он едва успел зайти за кулисы, как упал прямо на пол без чувств. Артиста тогда увезла скорая. Врачи диагностировали гипертонический криз. К счастью, Стержакова удалось спасти и вскоре он вернулся к своей профессии. После этого случая Владимир стал более тщательно следить за своим здоровьем, чем прежде.

— Последние несколько лет я отказываю себе во всем, — делится 58-летний Владимир Александрович. — Не употребляю сладости, мучное, жирное. Такие продукты ведь очень расслабляют, если дашь себе поблажку, то хочется есть их еще, еще и еще. Конфеток мне после спектаклей в театре дарят много, подозреваю, что они очень вкусные, бывают даже со спиртным. Я держу себя в руках, но, признаюсь, когда смотрю на сладкое, у меня скулы сводит со страшной силой!

Всем вредным продуктам Владимир Стержаков старается искать альтернативу. Например, сладкое артист всегда заменяет медом.

— Мед я очень люблю, — продолжает актер. — Вот этому продукту я, пожалуй, никогда не изменю. Мед — моя слабость, страсть, любовь на всю оставшуюся жизнь! Я его обычно покупаю у одного своего знакомого пасечника. Он живет на Алтае, но иногда приезжает в Москву. Вот когда он здесь, мы созваниваемся, встречаемся. Мед у него просто потрясающий! Я его добавляю в кофе, а также супруга кладет его в кашки, которые готовит мне по утрам.

Помимо здорового питания, Владимир Стержаков очень любит пешие прогулки, а также поплавать в бассейне. Когда не слишком занят на работе, может постоять у плиты и приготовить что-нибудь вкусненькое для любимой жены Аллочки и двоих своих сыновей — 18-летнего Дениса и 12-летнего Алексея.

— Я считаю, что готовить надо с душой, не отвлекаясь ни на что, — уверен актер. — Поэтому я стараюсь делать это тогда, когда никого нет на кухне. Обычно возле меня сидит только моя собачка породы джек-рассел-терьер, она провожает взглядом каждое движение, которое я совершаю. Я не знаю, почему, но в основном люблю готовить первые блюда. У меня очень хорошо получается шурпа. А если бы вы знали, какой я недавно приготовил гороховый суп! Мама моя родная! Мои близкие просто вылизывали тарелки с ложками и без конца просили добавки!