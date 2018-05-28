Отреставрированную набережную озера Кабан в Казани откроют к ЧМ-2018

Работы по благоустройству набережной озера Кабан, а также трех пешеходных бульваров и сквера в Казани намерены завершить к началу Чемпионата мира по футболу — 2018. Также закончить работы к указанному сроку планируется в парке «Крылья Советов» и Горкинско-Ометьевском лесопарке. На эти цели в общей сложности было выделено 1,25 млрд руб., сообщает Inkazan.

Как отметил глава комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев , в первую очередь будут открыты объекты в «зоне гостеприимства», то есть местах, которые будут посещать гости турнира.

ЧМ—2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.