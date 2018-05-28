В Челябинск приезжает Сергей Безруков в образе Пушкина

5 июня на сцене Театра драмы имени Н. Орлова представит челябинцам покажут новую постановку — спектакль «Пушкин» с Сергеем Безруковым в главной роли.

Имя Александра Сергеевича Пушкина известно во всем мире. Он — эталон русской поэзии, великий русский поэт. Однако годы отделяют современников от той эпохи, когда жил поэт. И для многих людей, живущих в XXI веке он превратился в «классика русской литературы» из школьной программы. Однако Сергей Безруков решил показать зрителям живого человека, с его страстями и переживаниями. Ведь именно чувства Пушкина и насыщенная событиями жизнь послужили материалом для его бесценных произведений.

На сцене челябинские зрители увидят озорного, ранимого, страстно любящего друзей и ненавидящего врагов поэта, который не может снести унижения и готов биться насмерть, чтобы отстоять свою честь.

— Хочется, чтобы зритель на нашем спектакле еще раз пережил смерть Пушкина, ощутил утрату. Когда переживаешь утрату человека со слезами на глазах — приближаешь его к себе. И Пушкин становится не запыленным томиком стихов, не «двойкой» по школьному сочинению, не памятником, а живым и близким человеком, за которого переживаешь, — подчеркивает актер Сергей Безруков.

Спектакль «Пушкин» — это романтическая пьеса в 2-х действиях, охватывающая большой период в жизни поэта: со ссылки в Михайловское и приезда туда Александра Сергеевича в 1825 году до трагической дуэли в 1837 году.

Уникальность постановки «Пушкин» еще и в том, что это киноспектакль: в сценическое повествование вплетены сцены, снятые по всем законам кинематографа и спроецированные на экран. Для создателей было важно сплетение театра и кино: это дает возможность сделать повествование более объемным, вывести зрителя за пределы сцены и показать метель в Михайловском, в которую поэт выбегает встречать Пущина, необыкновенную красоту обряда венчания в храме, берега Невы и заснеженную Черную речку в день трагической дуэли, и многое другое.

Спектакль «Пушкин» начнется 5 июня в 19.00 в Театре драмы имени Н. Орлова. Билеты можно приобрести в городских зрелищных кассах. Возрастное ограничение: 12+.