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Молодой артист краснодарского драмтеатра чуть не умер во время репетиции
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Молодой артист краснодарского драмтеатра чуть не умер во время репетиции 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 28 мая — Новая Кубань. Из собственных источников «Новой Кубани» стало известно, что у молодого человека была зафиксирована клиническая смерть. Официально данные не подтверждены. На место происшествия, несмотря на тяжелую дорожную ситуацию, все же успели вовремя прибыть медики. Артисту была оказана экстренная неотложная помощь. Его удалось спасти.
Инцидент произошел в Краснодарском академическом театре драмы им. Горького на прошлой неделе.
Проходила репетиция одной из постановок. В ней принимал участие молодой артист, парню около 30 лет.
По сценарию какой-то период времени он должен был находиться внутри одной из декораций. Когда сцена была сыграна, молодой человек не выбрался наружу.
Работники заподозрили неладное. Когда декорацию открыли, парень не подавал признаков жизни. Сотрудники срочно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Медики ехали около 20 минут.
Работники театра пытались сделать все возможное. В итоге общими усилиями артиста удалось вернуть к жизни.
По некоторым данным, все произошло из-за переутомления. У молодого человека имелись кредитные обязательства перед банком, поэтому он совмещал работу в краснодарском академическом театре драмы с ещё несколькими местами.
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