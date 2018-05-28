Продлено голосование за номинантов премии «ТОП30» 

Голосование на сайте top30.prm.sobaka.ru продлится до 19 июня. 20 июня, на торжественной церемонии вручения, город узнает имена победителей. На данный момент на сайте голосования уже отдано 8 500 голосов. Премия «ТОП30» проводится в Перми в первый раз. Голосование ведется в девяти номинациях: «Мода», «Бизнес», «Спорт», «Медиа», «Театр», «Искусство», "Наука и жизнь", «Музыка», «Кино и ТВ». Цель премии — показать активных, интересных горожан, который меняют Пермь к лучшему. Интервью со всеми номинантами будут опубликованы в коллекционном июньском номере журнала «Собака.ru».