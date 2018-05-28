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Продлено голосование за номинантов премии «ТОП30»
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Продлено голосование за номинантов премии «ТОП30» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Голосование на сайте top30.prm.sobaka.ru продлится до 19 июня. 20 июня, на торжественной церемонии вручения, город узнает имена победителей. На данный момент на сайте голосования уже отдано 8 500 голосов. Премия «ТОП30» проводится в Перми в первый раз. Голосование ведется в девяти номинациях: «Мода», «Бизнес», «Спорт», «Медиа», «Театр», «Искусство», "Наука и жизнь", «Музыка», «Кино и ТВ». Цель премии — показать активных, интересных горожан, который меняют Пермь к лучшему. Интервью со всеми номинантами будут опубликованы в коллекционном июньском номере журнала «Собака.ru».
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