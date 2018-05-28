Артисты Большого Московского цирка завоевали бронзовые медали 

Артисты Большого Московского цирка, акробаты на подкидных досках, завоевали бронзовый приз Первого Международного фестиваля циркового искусства «На Фонтанке». Циркачи выступали под руководством Анатолия Рубана.
Фестиваль проводился 24-27 мая 2018 в цирке Чинизелли и собрал творческие коллективы артистов из Румынии, Германии, Китая, Кореи, Португалии, России, Туркменистана, Украины и других стран. Выступления конкурсантов оценивало представительное международное жюри. Ведущим фестиваля стал народный артист России Эдгард Запашный, соведущей — актриса театра и кино Кристина Асмус.