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Артисты Большого Московского цирка завоевали бронзовые медали
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Артисты Большого Московского цирка завоевали бронзовые медали 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Артисты Большого Московского цирка, акробаты на подкидных досках, завоевали бронзовый приз Первого Международного фестиваля циркового искусства «На Фонтанке». Циркачи выступали под руководством Анатолия Рубана.
Фестиваль проводился 24-27 мая 2018 в цирке Чинизелли и собрал творческие коллективы артистов из Румынии, Германии, Китая, Кореи, Португалии, России, Туркменистана, Украины и других стран. Выступления конкурсантов оценивало представительное международное жюри. Ведущим фестиваля стал народный артист России Эдгард Запашный, соведущей — актриса театра и кино Кристина Асмус.
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