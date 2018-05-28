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После вспышки сальмонеллеза обследованы 400 сотрудников Мариинского театра
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После вспышки сальмонеллеза обследованы 400 сотрудников Мариинского театра 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Специалисты не выявили новых случаев заражения сальмонеллезом среди персонала Мариинского театра в Санкт‐Петербурге. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу городского управления Роспотребнадзора.
В ведомстве добавили, что состояние стационарных больных оценивается как удовлетворительное. Всего в театре обследовали 400 сотрудников. Выписка госпитализированных запланирована на 29 мая.
13 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников Мариинского театра зарегистрировал Роспотребнадзор 22 мая. Госпитализировали 12 сотрудников. Все заболевшие ели в столовой театра. Вызывающие заболевание болезнетворные бактерии обнаружили в куриной печени из театральной столовой.
По информации СМИ, следователи Санкт‐Петербурга начали проверку после отравления сотрудников Мариинского театра. Артисты театра отравились при подготовке к фестивалю «Звезды белых ночей», который создал Валерий Георгиев. Персонал Мариинки госпитализировали после обеда.
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