После вспышки сальмонеллеза обследованы 400 сотрудников Мариинского театра

Специалисты не выявили новых случаев заражения сальмонеллезом среди персонала Мариинского театра в Санкт‐Петербурге. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу городского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что состояние стационарных больных оценивается как удовлетворительное. Всего в театре обследовали 400 сотрудников. Выписка госпитализированных запланирована на 29 мая.

13 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников Мариинского театра зарегистрировал Роспотребнадзор 22 мая. Госпитализировали 12 сотрудников. Все заболевшие ели в столовой театра. Вызывающие заболевание болезнетворные бактерии обнаружили в куриной печени из театральной столовой.

По информации СМИ, следователи Санкт‐Петербурга начали проверку после отравления сотрудников Мариинского театра. Артисты театра отравились при подготовке к фестивалю «Звезды белых ночей», который создал Валерий Георгиев. Персонал Мариинки госпитализировали после обеда.