На 49-м году жизни скончался заслуженный артист Башкирии Азамат Халилов

На 49-м году жизни скоропостижно скончался известный актер, заслуженный артист Башкирии, лауреат Государственной молодежной премии имени Ш. Бабича Азамат Халилов . Об этом сообщает пресс-служба минкультуры республики. Прощание состоится 29 мая в 10:00 в здании Стерлитамакского театрально-концертного объединения.

Азамат Халилов родился 3 мая 1970 года в деревне Новосубхангулово Бурзянского района. Окончил актёрское отделение театрального факультета в Уфимском государственном институте искусств. С 1991 по 1992 год работал актером в Башдрамтеатре имени Мажита Гафури.

С 1992 года начал работать в Стерлитамакском государственном башкирском драматическом театре.

На сцене театра им создано более 30 образов разного характера и масштаба. Азамат Халилов был задействован почти во всех спектаклях репертуара театра, во многих из них актер играл главные роли.

Запоминающейся работой Азамата Саматовича стало участие в тележурнале «Весело живем», в телефильмах киностудии «Башкортостан».

В 2000 году актёру была присуждена «Государственная республиканская молодежная премия имени Шайхзады Бабича» в области литературы, искусства и архитектуры.

В 2001 году за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие башкирского театрального искусства Азамату Халилову было присвоено Почетное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан».