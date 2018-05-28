Владимир Долинский рассказал о тяжелых годах в тюрьме и попытках суицида 

Владимир Долинский родился в Москве и был весьма своенравным ребенком — он шесть раз меня школы и смог получить среднее образование лишь в Ленинграде. После школы он поступил в театральное училище и был принят в труппу московского Театра сатиры.
В 1973 году Владимир оказался в тюрьме из-за валютных махинаций — ему дали пять лет. «Я уже тогда начал крутиться, зарабатывал как мог. Через какое-то время начал и незаконно менять валюту. В итоге на меня вышло следствие. Это было очень страшно, я на тот момент уже был известный артистом, семья была», — вспоминает Долинский. Тогда Владимир уже был женат во второй раз. Его супруга Наталья первое время писала мужу в тюрьму трогательные письма.
Когда Владимир оказался в тюрьме, он дважды пытался покончить жизнь самоубийством. «Я когда попал туда, я решил, что смогу выбраться из тюрьмы через дурдом, решил косить под дурачка, один раз расковырял вену, другой раз горло порезал — я сильно домой хотел. Ждал жену, а пришла мама, которая говорила, что Наташа не смогла написать, руку сломала. Но потом мама больше не смогла молчать и призналась, что жена уже давно с другим мужчиной и не ждет меня из тюрьмы. А я так верил в Наташу», — вспоминает Долинский. Тогда ему на самом деле захотелось умереть, но смог вовремя остановиться.
Даже в тюрьме, в колонии поселения Владимир умудрился завести два романа, один из которых был с женой местного участкового. После Долинский влюбился в учительницу — артист даже был готов на ней жениться.
Долинский был женат пять раз, но каждый брак, кроме последнего, всегда заканчивался разводом. Лишь последний брак с актрисой Натальей Волковой, которая родила ему дочь, принес артисту долгожданное счастье, но даже этот крепкий, казалось бы, союз, не раз был обречен. Несмотря на все проблемы, пара вместе 32 года. «Действительно был момент, когда я увлекся другой женщиной. У нас родился ребенок, которого я очень ждал, но я был не готов менять пеленки, да и Наташа стала совсем другой. Тогда я встретил в театре красивую, ухоженную женщину. Однажды я был у нее дома — ночью раздался звонок. Как оказалось, моя жена звонила моей любовнице и просила ее не отпускать меня, чтобы я в нетрезвом виде не садился за руль. В тот момент я понял, что больше никогда не буду изменять», — вспоминает артист.