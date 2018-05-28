Владимир Долинский рассказал о тяжелых годах в тюрьме и попытках суицида

Владимир Долинский родился в Москве и был весьма своенравным ребенком — он шесть раз меня школы и смог получить среднее образование лишь в Ленинграде. После школы он поступил в театральное училище и был принят в труппу московского Театра сатиры.

В 1973 году Владимир оказался в тюрьме из-за валютных махинаций — ему дали пять лет. «Я уже тогда начал крутиться, зарабатывал как мог. Через какое-то время начал и незаконно менять валюту. В итоге на меня вышло следствие. Это было очень страшно, я на тот момент уже был известный артистом, семья была», — вспоминает Долинский. Тогда Владимир уже был женат во второй раз. Его супруга Наталья первое время писала мужу в тюрьму трогательные письма.

Когда Владимир оказался в тюрьме, он дважды пытался покончить жизнь самоубийством. «Я когда попал туда, я решил, что смогу выбраться из тюрьмы через дурдом, решил косить под дурачка, один раз расковырял вену, другой раз горло порезал — я сильно домой хотел. Ждал жену, а пришла мама, которая говорила, что Наташа не смогла написать, руку сломала. Но потом мама больше не смогла молчать и призналась, что жена уже давно с другим мужчиной и не ждет меня из тюрьмы. А я так верил в Наташу», — вспоминает Долинский. Тогда ему на самом деле захотелось умереть, но смог вовремя остановиться.

Даже в тюрьме, в колонии поселения Владимир умудрился завести два романа, один из которых был с женой местного участкового. После Долинский влюбился в учительницу — артист даже был готов на ней жениться.