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Юные вешняковцы пообщались с дрессированными животными
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Юные вешняковцы пообщались с дрессированными животными 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
Маленькие жители района с удовольствием приняли участие в Воскресном параде-алле на Вешняковской, который состоялся 27 мая.
Такую уникальную возможность ребятам нашего района предоставили артисты Московского театра иллюзии. Представления проходили каждое воскресенье мая возле входа в театр по адресу: ул. Вешняковская, д. 16А. Вся площадь вокруг была украшена разноцветными воздушными шарами, а скоморохи на самокатах зазывали взрослых и маленьких прохожих.
Публику развлекали весёлые клоуны и ловкие жонглёры, а дрессированные животные выполняли различные трюки или же просто гуляли, привлекая к себе внимание. Ростовые куклы в костюмах популярных анимационных персонажей смешариков и миньонов общались с юными вешняковцами, водили с ними хороводы и поднимали настроение всем собравшимся.
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