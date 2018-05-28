Юные вешняковцы пообщались с дрессированными животными

Маленькие жители района с удовольствием приняли участие в Воскресном параде-алле на Вешняковской, который состоялся 27 мая.

Такую уникальную возможность ребятам нашего района предоставили артисты Московского театра иллюзии. Представления проходили каждое воскресенье мая возле входа в театр по адресу: ул. Вешняковская, д. 16А. Вся площадь вокруг была украшена разноцветными воздушными шарами, а скоморохи на самокатах зазывали взрослых и маленьких прохожих.

Публику развлекали весёлые клоуны и ловкие жонглёры, а дрессированные животные выполняли различные трюки или же просто гуляли, привлекая к себе внимание. Ростовые куклы в костюмах популярных анимационных персонажей смешариков и миньонов общались с юными вешняковцами, водили с ними хороводы и поднимали настроение всем собравшимся.