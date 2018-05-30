Новый председатель контрольно-счетной палаты назначен в Приморье

Председателем Контрольно-счетной палаты Приморского края назначен Юрий Высоцкий . Такое решение приняли в среду, 30 мая, депутаты краевого Законодательного Собрания на очередном заседании.

Кандидатуру нового председателя краевой КСП парламентариям представил глава Приморья Андрей Тарасенко . Врио Губернатора акцентировал внимание на том, что на этой должности необходим грамотный специалист, понимающий работу ведомств и предприятий, деятельность которых он проверяет.

«Я хотел найти такого независимого специалиста, который был бы в действительности профессионалом и указывал на ошибки, которые допускаются. Обратился за рекомендациями в Счетную палату РФ Федеральную налоговую службу . Оба эти ведомства порекомендовали мне Юрия Владимировича Высоцкого. Он когда-то работал в Приморье. Ходатайствую за него», — отметил Андрей Тарасенко.

Юрий Высоцкий имеет высшее экономическое образование, окончил Авиационный институт, Благовещенский финансовый колледж. Позднее получил дополнительное образование по экономической специальности в области государственной службы.

«Юрий Владимирович имеет опыт в области государственного управления и контроля экономики и финансов не менее 12 лет, а общий трудовой его стаж — 30 лет. С декабря 2012 года по настоящее время работал руководителем межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Южному федеральному округу», — добавил Андрей Тарасенко.

Председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик отметил, что он также внес на рассмотрение парламентариев кандидатуру Юрия Высоцкого.

«Юрий Владимирович с 2005 года занимал должности в государственных структурах, связанные с контрольно-надзорной деятельностью. Знаю его как честного, порядочно и высоко ответственного человека. Предлагаю поддержать его кандидатуру», — заявил Александр Ролик.

Назначение Юрия Высоцкого на должность председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края одобрили 34 из 35 присутствующих на заседании депутатов Законодательного Собрания.

Юрий Высоцкий вступит в должность с 13 июня 2018 года.