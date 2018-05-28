Владимир Карпук: «Язык искусства, литературы, театра каждое десятилетие меняется»

Владимир , расскажите: как не сойти с ума, работая над сумасшедшей в буквальном смысле этого слова поэмой Есенина? Общеизвестный факт, что «Черного человека» поэт написал, находясь в крайне тяжелом психофизическом состоянии.

Ну, во-первых, в тяжелом психофизическом состоянии человек вряд ли, что-то внятное сможет написать, особенно такого масштаба как поэма «Черный человек», а, во-вторых, клеймо, которое повесили на Есенина, что он алкоголик и дебошир, не доказано. Если здраво посмотреть и разобрать биографию поэта, все станет на свои места. «Черного человека» он писал с 1923-го года, а закончил в 1925-м. В этот же период он написал самое большое количество своих произведений. А писал Есенин всегда в здравом уме и ясной памяти. И логично предположить, что если бы он был психически болен или находился в запое, такого количества стихов он бы не написал. Банально — не хватило бы времени и сил. Поэтому сумасшедшими надо называть людей, которые думают, что Есенин и его поэма имеют нездоровый смысл. Адекватный читатель после прочтения поэмы «Черный человек», задумается и попробует найти причину трагедии, которая показана в произведении, попытается отыскать и расшифровать послание, которое нам оставил Сергей Александрович. Что собственно говоря я сделал, решив поставить спектакль. Фото: pp.userapi.com О его спектакле сами за себя говорят отзывы зрителей: «Спектакль — это потрясающее явление, сотканное из душераздирающих стихов, прекрасной музыки, талантливых и целеустремленных артистов», «Признаюсь, я не любитель творчества Есенина, но это представление сделало нечто из разряда фантастики: как минимум, убедил меня в том, что я не прав. Пройдены все важные этапы жизни Есенина, буквально, прожиты вместе с ним. Все это достигнуто без единого спецэффекта, а из декораций, лишь два незамысловатых „задника“ и несколько плакатов советской эпохи, чему позавидуют мировые киноделы»; «Я не могла предположить, что именно в этом спектакле будут песни, но они так точно отражают состояние событий. Это одно целое, если убрать один компонент, то скорее всего потеряется нить истории».

Как Вы восстанавливаетесь после спектакля? Вы и поёте, и читаете стихи, и танцуете плюс роль Есенина как персонажа наверняка выматывающая сама по себе…

Устают те люди, которые не на своем месте и занимаются не своим делом. Хороший артист, полностью выкладываясь на сцене, получает обратно энергию вдвойне, а то и втройне от зрителя в зале. Еще Станиславский ввел термин вольтова дуга. Это и есть та энергетическая связь, которая возникает между зрителем и артистом на сцене. И она становится сильнее и прочнее с каждым новым действием на подмостках. Актеры это чувствуют и хотят отдавать еще больше и играют еще лучше. И в такой геометрической прогрессии создается та уникальная атмосфера, та тонкая, но сильная материя, которая присуща только театру. Поэтому я на сцене восстанавливаюсь. Даже когда болею или плохо себя чувствую, я точно знаю, что сцена меня вылечит.

"Музыкальная часть спектакля иной раз вводила меня в такой кураж, что мне хотелось выпрыгнуть на сцену и присоединиться к актерам. За три месяца поставить такой спектакль — это потрясающе! Ощущение, которое осталось после просмотра спектакля — положительное, я бы даже сказал восхитительное!" Фото: pp.userapi.com Поговорим о Ваших корнях. У Вас импозантная внешность, редкая фамилия. Это украинский вариант какой-то русской фамилии? Откуда Ваши предки и чем они занимались?

Карпук — это украинский вариант русской фамилии Карпов. Основа неизменна, а окончание к корню Карп присоединяют в зависимости от территориального и национального признака. Карпин, карпов, курпух, карпян, карпюк, карпук и т.п. А что касается происхождения и предков… Если разобрать фамилию, то можно обнаружить, что в греческом языке есть слово karpos, что означает «приносить пользу». Надеюсь, мои предки получили такую фамилию неспроста. Видимо, приносили пользу (улыбается). А так знаю, что по отцовской линии у меня польские корни и украинские. По маминой — все русские. Но неважно, кто ты — русский, украинец, поляк, белорус и т.д. Мы все родом из одной земли. Фото: pp.userapi.com Спектакль «Черный человек» принимает горячо публика в Новгороде и Москве. Как Вы думаете, может ли художник свободно существовать, независимо от мнения зрителя?

Когда я ставил в 2013 году Есенина, я не задумывался о том, как воспримет это зритель. Я просто хотел поговорить. Хотел заставить задуматься людей: а что же произошло в ту роковую ночь с Сергеем Александровичем? И представил свою версию, свое видение того, что случилось. Успех спектакля в искренности того, что каждый артист делает на сцене, в сюжете, в истории и, конечно же, в стихотворениях Есенина. Художник всегда существует отдельно от мнения зрителя. Когда мы что-то создаем и придумываем — мы же в первую очередь хотим рассказать о том, что нас беспокоит. Мы об этом кричим. Разумеется, приятно и здорово, когда с тобой вступают в диалог и разделяют точку зрения, твою позицию, твое видение. Тут нельзя сказать, что спектакли ставятся только для зрителя, чтобы пойти на поводу у масс, но и нельзя сугубо играть, писать, рисовать, ставить только для себя — это уже какой-то творческий онанизм получается (смеётся). В итоге все равно каждый хочется быть признанным и понятным. Актер играет для зрителя. Ученый придумывает что-то для общества. Важно быть честным перед самим собой — искренне ли ты делаешь свое дело или все-таки под заказ. Фото: pp.userapi.com По первому образованию Вы — математик. Что Вам особенно трудно дается как человеку с техническим складом ума в этой сугубо творческо-гуманитарной профессии? А что делать, наоборот, легко? Сужу по себе — образование создает определенный склад ума, и нужно уметь переключаться с одного типа мышления на другой.

После мехмата мне все дается легко. Математика — царица наук. Она форма, каркас, фундамент. А Театр для меня стал уникальным наполнением, движущей энергией, которая активирует математический механизм. Все люди с техническим складом ума были и поэтами, и писателями-философами. Омару Хайяму известность принесли изначально трактаты «Трудные вопросы математики» и «Объяснения трудного в заключениях Эвклида». Потом Ломоносов на собственном примере доказал, что человек может заниматься наукой и искусством, литературой. Техническое образование открывает тебе все двери. Оно тебе дает уникальный навык — уметь учиться. А это крайне важно — чтобы на протяжении всей жизни ты был обучаем, а не ограничен. И я четко убежден, что образование — это фундамент, это способность мыслить, моделировать, искать решение задачи, а этому могут научить лишь точные науки. Язык искусства, литературы, театра каждое десятилетие меняется. А алгоритмы работы с информацией — остаются на века. Что во времена Лейбница, что в наше время. Поэтому необходимо научиться использовать и применять алгоритмы, потому что они работают всегда — вне зависимости от языка и формы искусства. Фото: pp.userapi.com Есенин под конец жизни был близок к умопомешательству. Как Вы умудряетесь сохранять стойкость и рациональность при работе над ролью, такой сложной и кипящей страстями личности? Может быть, помогает алкоголь, как и нашему великому поэту?

У каждого бывают моменты депрессии, отчаяния. Но без страданий невозможно творить. Именно эмоции дают некий опыт, некую энергию и толчок к тому, чтобы что-то создать. Что касается работы над ролью — я не растворяюсь в своем герое. Я всегда иду от себя. Как бы ни говорили нам, что нужно жить ролью, болеть ей, я считаю, что театр — это игра. Я — Володя, играющий того или иного персонажа. Это имитация, воссоздание духа, а не святое поклонение своему герою. Да, сценическая правда и роль должны быть максимально приближены к жизни, но чтобы во всем этом не было бытовухи и житейности, которые, на мой взгляд, пагубно влияют на восприятие зрителя. Театр — это же все-таки обман. Мы обманываемся сами и обманываем зрителя. Поэтому, если играть доподлинно, как в жизни, то зритель скажет: «Артист скучный, он не играет». Поэтому я полагаю так: намек на обман должен быть. Чтобы зритель понимал, что это актер Иванов в роли Чацкого. Это дает мне стойкость и рациональность в творческой работе. Важно всегда идти от себя, применяя на себя волшебное «А если бы…» А если бы я жил во времена Есенина, если б я был из Рязани, если б я застал революцию и т. д. А что касается расслабления и вредных привычек, то еще Антон Палыч сказал, что если человек не курит и не выпивает — задумайся не сволочь ли он. Поэтому ничего против стопки коньяка я не имею. Главное, знать меру и слушать свой внутренний голос! Фото: vk.com/Спектакль «Чёрный человек»

Мы с Вами знакомы еще со времен учебы в ГИТИСе. Вы не брезговали жить в общежитии — помню, как сталкивались у стиральной машинки. По всему было видно, что Вы не избалованный. Помимо всего прочего, Вы очень много времени работаете. Ремесло актера — это и есть тот стержень, который позволяет Вам стойко выдерживать любые жизненные ситуации?

Общежитие было вынужденной мерой. Я жил и на съемной комнате, и в общаге. И там и там были плюсы. А стержень мне дает мое первое образование: умение моделировать свое будущее, планировать и контролировать свою жизнь. Многие говорят, что если что-то не нравится — уходи и ищи свое. Да, наверно, это так. Когда что-то не нравится тебе и не ведет к цели и не делает лучше. Но когда ты знаешь, что ты терпишь, отказываешь себе в чем-то ради своей цели, ради своей сверхзадачи, тогда стоит собрать силы в кулак и выстоять этот период. Будь я просто актером — я бы валялся как большинство мечтателей в общаге или на съемной хате, и ничего бы не делал. Только под лежачий камень вода не течет. Это касается любой сферы деятельности. А актер — это волк. И нас кормят ноги. Поэтому я с первого курса начал везде ходить и проверять знания полученные в ГИТИСе на деле и в жизни. Фото: vk.com/Спектакль «Чёрный человек»

Также я успела заметить, что Вы активный и физически развитый человек, который не боится выполнять на сцене сложные акробатические трюки и элементы. Что Вы делаете, чтобы постоянно держать себя в форме?