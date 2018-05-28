Ещё
В парке имени Вити Черевичкина отремонтируют детский театр
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

В парке имени Вити Черевичкина отремонтируют детский театр 

161.ru 28 минут назад
Фото: 161.ru
В Ростове готовятся к реставрации амфитеатра в парке имени Вити Черевичкина. «Театр сказок» построили в 1979 году, здесь часто проводили праздники и спектакли для детей. Максимальная сумма, которую администрация готова выделить из бюджета донской столицы — девять миллионов рублей.
— Необходимо установить 100 новых сидений, отремонтировать административное здание и операторскую, кровлю, сцену и фасад, установить новое освещение, — сказано в техзадании.
Ремонт начнут делать не раньше 15 июля — ведь в это время соседняя с парком Театральная площадь станет местом проведения фестиваля болельщиков. Работы должны завершиться в конце осени.
161.ru: последние новости
Звягинцев заявил, что фильм Серебренникова осталась без награды незаслуженно Месяцы без сцены: перенесшему инсульт Федору Добронравову врачи запретили играть в спектаклях Детей и подростков начнут искать на запрещенных пляжах Ростова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Самые глупые ляпы про русских в американском кино1
Кем был отец Александра Абдулова15
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Марафон и любовь к Маяковскому: Депп гостит в Москве
Видео
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение