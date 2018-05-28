В парке имени Вити Черевичкина отремонтируют детский театр

В Ростове готовятся к реставрации амфитеатра в парке имени Вити Черевичкина. «Театр сказок» построили в 1979 году, здесь часто проводили праздники и спектакли для детей. Максимальная сумма, которую администрация готова выделить из бюджета донской столицы — девять миллионов рублей.

— Необходимо установить 100 новых сидений, отремонтировать административное здание и операторскую, кровлю, сцену и фасад, установить новое освещение, — сказано в техзадании.

Ремонт начнут делать не раньше 15 июля — ведь в это время соседняя с парком Театральная площадь станет местом проведения фестиваля болельщиков. Работы должны завершиться в конце осени.