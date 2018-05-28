Новая поэзия: финал «Филатов-феста» пройдет 7 июня

Финал поэтического фестиваля «Филатов-фест» состоится 7 июня в 20:00 в театре «Содружество актеров Таганки». За звание лучшего поборются 10 молодых поэтов. В интернет-туре зарегистрировались более двух тысяч участников из 281 города России, а также из Германии, Австрии, США, Чехии, Белоруссии, Латвии, Казахстана, Азербайджана, Армении и с Украины. В лонг-лист фестиваля вошли 100 поэтов, которые участвовали в очных турах. По их результатам отобрали 20 поэтов. Они встретились в полуфиналах, прошедших в «Московском доме книги».

Евгений Маргулис. Победителя объявят на театрализованной церемонии, где выступят музыкальные и поэтические коллективы, а также Юлия Чичерина

«Филатов-фест» — уникальная возможность для молодых поэтов заявить о себе. Наиболее талантливые и активные участники становятся актерами Московского театра поэтов, созданного в 2014 году поэтом и режиссером Владом Маленко. Труппа выступала на Всемирном фестивале молодежи и студентов со спектаклем «Площадь революции. 17». Актеры театра регулярно играют на сцене «Есенин-центра». Лауреата приза зрительских симпатий первого «Филатов-феста» режиссер Владимир Панков пригласил в спектакль «Москва — открытый город. Переход».

Одно из направлений работы фестиваля — продвижение молодых авторов на книжном рынке. Каждый год издается книга со стихами поэтов-финалистов. Свои подборки стихотворений делают и профильные издания. В конце 2016 года вышел сборник победительницы второго фестиваля «Филатов-фест» Алены Синицы, сейчас готовится очередная книга.