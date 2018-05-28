Ещё
Новая поэзия: финал «Филатов-феста» пройдет 7 июня
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Новая поэзия: финал «Филатов-феста» пройдет 7 июня 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 21 минуту назад
Фото: Информационный портал Департамента культуры города Москвы
Финал поэтического фестиваля «Филатов-фест» состоится 7 июня в 20:00 в театре «Содружество актеров Таганки». За звание лучшего поборются 10 молодых поэтов. В интернет-туре зарегистрировались более двух тысяч участников из 281 города России, а также из Германии, Австрии, США, Чехии, Белоруссии, Латвии, Казахстана, Азербайджана, Армении и с Украины. В лонг-лист фестиваля вошли 100 поэтов, которые участвовали в очных турах. По их результатам отобрали 20 поэтов. Они встретились в полуфиналах, прошедших в «Московском доме книги».
Победителя объявят на театрализованной церемонии, где выступят музыкальные и поэтические коллективы, а также Юлия Чичерина и Евгений Маргулис.
В состав жюри, которое меняется каждый год, войдут известные деятели культуры, поэты, актеры, режиссеры и литературные критики. В этот раз судьба финалистов будет в руках Елены Исаевой, Анатолия Белого, Михаила Довженко, Светланы Шетраковой, Сергея Арутюнова, Михаила Шапочникова, Вадима Степанцова, Александра Вулыха, Евгения Бунимовича, Всеволода Емелина, Надежды Михайловой и Андрея Щербака-Жукова. Председатель жюри — литературовед, поэт, доктор филологических наук Игорь Волгин. Также вручат приз зрительских симпатий.
«Филатов-фест» — уникальная возможность для молодых поэтов заявить о себе. Наиболее талантливые и активные участники становятся актерами Московского театра поэтов, созданного в 2014 году поэтом и режиссером Владом Маленко. Труппа выступала на Всемирном фестивале молодежи и студентов со спектаклем «Площадь революции. 17». Актеры театра регулярно играют на сцене «Есенин-центра». Лауреата приза зрительских симпатий первого «Филатов-феста» режиссер Владимир Панков пригласил в спектакль «Москва — открытый город. Переход».
Одно из направлений работы фестиваля — продвижение молодых авторов на книжном рынке. Каждый год издается книга со стихами поэтов-финалистов. Свои подборки стихотворений делают и профильные издания. В конце 2016 года вышел сборник победительницы второго фестиваля «Филатов-фест» Алены Синицы, сейчас готовится очередная книга.
Всероссийский фестиваль молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов-фест» проходит в четвертый раз. Он был организован в 2014 году Владом Маленко. Фестиваль посвящен культурному наследию Леонида Филатова. Его главная цель — найти молодых талантливых поэтов в разных регионах России и в других странах.
Информационный портал Департамента культуры города Москвы: последние новости
2 июня на Цветном бульваре пройдет праздничная программа, посвященная Дню защиты детей Ежегодный Российский антикварный салон открылся в Манеже Артистам театра имени Моссовета объявлены благодарности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Самые глупые ляпы про русских в американском кино1
Кем был отец Александра Абдулова15
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Марафон и любовь к Маяковскому: Депп гостит в Москве
Видео
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение