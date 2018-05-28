Новая поэзия: финал «Филатов-феста» пройдет 7 июня 

Финал поэтического фестиваля «Филатов-фест» состоится 7 июня в 20:00 в театре «Содружество актеров Таганки». За звание лучшего поборются 10 молодых поэтов. В интернет-туре зарегистрировались более двух тысяч участников из 281 города России, а также из Германии, Австрии, США, Чехии, Белоруссии, Латвии, Казахстана, Азербайджана, Армении и с Украины. В лонг-лист фестиваля вошли 100 поэтов, которые участвовали в очных турах. По их результатам отобрали 20 поэтов. Они встретились в полуфиналах, прошедших в «Московском доме книги».
Победителя объявят на театрализованной церемонии, где выступят музыкальные и поэтические коллективы, а также Юлия Чичерина и Евгений Маргулис.
В состав жюри, которое меняется каждый год, войдут известные деятели культуры, поэты, актеры, режиссеры и литературные критики. В этот раз судьба финалистов будет в руках Елены Исаевой, Анатолия Белого, Михаила Довженко, Светланы Шетраковой, Сергея Арутюнова, Михаила Шапочникова, Вадима Степанцова, Александра Вулыха, Евгения Бунимовича, Всеволода Емелина, Надежды Михайловой и Андрея Щербака-Жукова. Председатель жюри — литературовед, поэт, доктор филологических наук Игорь Волгин. Также вручат приз зрительских симпатий.
«Филатов-фест» — уникальная возможность для молодых поэтов заявить о себе. Наиболее талантливые и активные участники становятся актерами Московского театра поэтов, созданного в 2014 году поэтом и режиссером Владом Маленко. Труппа выступала на Всемирном фестивале молодежи и студентов со спектаклем «Площадь революции. 17». Актеры театра регулярно играют на сцене «Есенин-центра». Лауреата приза зрительских симпатий первого «Филатов-феста» режиссер Владимир Панков пригласил в спектакль «Москва — открытый город. Переход».
Одно из направлений работы фестиваля — продвижение молодых авторов на книжном рынке. Каждый год издается книга со стихами поэтов-финалистов. Свои подборки стихотворений делают и профильные издания. В конце 2016 года вышел сборник победительницы второго фестиваля «Филатов-фест» Алены Синицы, сейчас готовится очередная книга.
Всероссийский фестиваль молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов-фест» проходит в четвертый раз. Он был организован в 2014 году Владом Маленко. Фестиваль посвящен культурному наследию Леонида Филатова. Его главная цель — найти молодых талантливых поэтов в разных регионах России и в других странах.