Большой театр объединяет молодежь 

Большой театр представил в Бетховенском зале премьеру проекта «Кантаты Lab» — попытку сделать из светских кантат композиторов XVIII и XIX веков нечто мини-театральное.
Для реализации проекта, автором которого выступила топ-менеджер Большого театра Ирина Черномурова, объединились артисты Молодежной оперной программы Большого. Эта команда по такому случаю была усилена выпускниками разных лет из числа тех, кто ныне делает европейскую карьеру, но чьи умения в Большом театре особо не пригодились (речь о Кристине Мхитарян, Василисе Бержанской и Руслане Коваль). Кроме того, трудились над проектом семь приглашенных молодых режиссеров — студенты и выпускники двух известных мастерских ГИТИСа Дмитрия Брусникина и Олега Кудряшова. Их, в свою очередь, консультировали, оказывая им интеллектуальную поддержку, амбициозные оперные драматурги Татьяна Белова и Илья Кухаренко.
По замыслу проект, концентрирующий молодость и новизну, — прекрасная и перспективная затея для людей по обе стороны рампы. Все было решено по актуальной моде музыкального театра: когда считается, что ставить просто опербанально, а сотворить нечто из образца кантатно-ораториального жанра — это круто и трактуется как новое слово в искусстве.
Первыми в жерло новации угодили кантаты (целиком или фрагментарно) Альбинони, Вивальди, Генделя, Арна, Гайдна и Россини, из сочинений которых делались 15-20 минутные театральные зарисовки. На бытовой сюжет о терзаниях разбитых сердец каждый из постановщиков накрутил свою историю, как правило, еще более бытовую, почти коммунальную. Такое впечатление, что начинающие режиссеры ничего, кроме примитивных детективных сериалов и тв-шоу о здоровье не знают. А может быть, слишком сильно в них желание быть ближе к народу. Получается в лучшем случае смешно, но без глубины мысли или тонкости чувства. А ведь все вышеперечисленные композиторы создавали музыку, как, прежде всего, послание эмоциональное и красивое.
Нечто изящное и трепетное в духе немого кино получилось поставить у Наталии Шургановой на две кантаты Вивальди «Источники слез» и «Уйдите, навсегда уйдите». Свою «новеллу» она назвала «История одной ошибки» и в ней рассказала, как трудно не потерять себя в лабиринтах душевных страданий. Тут сопрано Руслана Коваль и контратенор Вадим Волков представили самый запоминающиеся дуэт вечера.
Остальные же режиссеры «хохмили» или «запугивали», но всякий раз пытаясь сформулировать какую-нибудь хоть крошечную мораль, видно, очень устав от постоянных учений своих педагогов.
А что же музыка — в ответ на эти новации? Она экспериментам не сопротивлялась, а просто была в параллельном измерении. Например, уже вполне состоявшийся режиссер Александр Молочников из МХТ имени А. П. Чехова на музыку Генделя (фрагменты из оратории «Мессия» и кантаты «Delirio amoroso») предложил комедийный скетч о потере веса под названием «Весомые аргументы». Но на деле его режиссерские доводы оказались несостоятельными.
Полина Золотовицкая в («Прощание / Da Capo») Альбинни обнаружила историю о призраке.
Постановщик Сергей Щедрин при минимуме устрашающего антуража сделал ставку на индивидуальность певицы Василисы Бержанской — Жанны д’Арк в одноименной кантате Россини.
Немного робко, с ошибками и волнением, но амбициозно молодежь начинает борьбу за место под театральным солнцем. Каков будет результат? Это рассудит только время и концентрация таланта в каждом творческом индивидууме. Но это то начинание, которое Большому театру точно следует продолжить.
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