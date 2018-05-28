Большой театр объединяет молодежь

Большой театр представил в Бетховенском зале премьеру проекта «Кантаты Lab» — попытку сделать из светских кантат композиторов XVIII и XIX веков нечто мини-театральное.

По замыслу проект, концентрирующий молодость и новизну, — прекрасная и перспективная затея для людей по обе стороны рампы. Все было решено по актуальной моде музыкального театра: когда считается, что ставить просто опербанально, а сотворить нечто из образца кантатно-ораториального жанра — это круто и трактуется как новое слово в искусстве.

Первыми в жерло новации угодили кантаты (целиком или фрагментарно) Альбинони, Вивальди, Генделя, Арна, Гайдна и Россини, из сочинений которых делались 15-20 минутные театральные зарисовки. На бытовой сюжет о терзаниях разбитых сердец каждый из постановщиков накрутил свою историю, как правило, еще более бытовую, почти коммунальную. Такое впечатление, что начинающие режиссеры ничего, кроме примитивных детективных сериалов и тв-шоу о здоровье не знают. А может быть, слишком сильно в них желание быть ближе к народу. Получается в лучшем случае смешно, но без глубины мысли или тонкости чувства. А ведь все вышеперечисленные композиторы создавали музыку, как, прежде всего, послание эмоциональное и красивое.

Нечто изящное и трепетное в духе немого кино получилось поставить у Наталии Шургановой на две кантаты Вивальди «Источники слез» и «Уйдите, навсегда уйдите». Свою «новеллу» она назвала «История одной ошибки» и в ней рассказала, как трудно не потерять себя в лабиринтах душевных страданий. Тут сопрано Руслана Коваль и контратенор Вадим Волков представили самый запоминающиеся дуэт вечера.

Остальные же режиссеры «хохмили» или «запугивали», но всякий раз пытаясь сформулировать какую-нибудь хоть крошечную мораль, видно, очень устав от постоянных учений своих педагогов.

А что же музыка — в ответ на эти новации? Она экспериментам не сопротивлялась, а просто была в параллельном измерении. Например, уже вполне состоявшийся режиссер Александр Молочников из МХТ имени А. П. Чехова на музыку Генделя (фрагменты из оратории «Мессия» и кантаты «Delirio amoroso») предложил комедийный скетч о потере веса под названием «Весомые аргументы». Но на деле его режиссерские доводы оказались несостоятельными.

Полина Золотовицкая в («Прощание / Da Capo») Альбинни обнаружила историю о призраке.

Постановщик Сергей Щедрин при минимуме устрашающего антуража сделал ставку на индивидуальность певицы Василисы Бержанской — Жанны д’Арк в одноименной кантате Россини.

Немного робко, с ошибками и волнением, но амбициозно молодежь начинает борьбу за место под театральным солнцем. Каков будет результат? Это рассудит только время и концентрация таланта в каждом творческом индивидууме. Но это то начинание, которое Большому театру точно следует продолжить.

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