Ещё
Ростовский детский «Театр сказок» начнут ремонтировать после ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Ростовский детский «Театр сказок» начнут ремонтировать после ЧМ-2018 

Деловое сообщество 1 час назад
Власти Ростова готовы выделить на реставрацию 9 млн рублей. Деньги поступят из городского бюджета. Амфитеатр нуждается в серьезном ремонте, ведь построен он был аж в 1979 году. В планах городских властей отремонтировать административное здание, кровлю, сцену и фасад. Также необходимо установить больше сотни новых сидений для зрителей, смонтировать освещение и многое другое.
Работы начнутся после проведения ЧМ-2018, ведь совсем рядом Театральная площадь. Она станет местом проведения фестиваля болельщиков. Работы же планируют завершить до конца осени. Может быть уже следующим летом для маленьких ростовчан на новой сцене снова начнут проводить спектакли, утренники и праздники.
Деловое сообщество: последние новости
Стал известен вид фан-зоны на Театральной площади в Ростове В Ростове постановщика хотят уволить за мат в пьесе колледжа культуры В Ростове откроют центр помощи детям, которые страдают зависимостями
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино3
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Мифы, которые навязал нам кинематограф1
Кем был отец Александра Абдулова15
Марафон и любовь к Маяковскому: Депп гостит в Москве
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение