Ростовский детский «Театр сказок» начнут ремонтировать после ЧМ-2018

Власти Ростова готовы выделить на реставрацию 9 млн рублей. Деньги поступят из городского бюджета. Амфитеатр нуждается в серьезном ремонте, ведь построен он был аж в 1979 году. В планах городских властей отремонтировать административное здание, кровлю, сцену и фасад. Также необходимо установить больше сотни новых сидений для зрителей, смонтировать освещение и многое другое.

Работы начнутся после проведения ЧМ-2018, ведь совсем рядом Театральная площадь. Она станет местом проведения фестиваля болельщиков. Работы же планируют завершить до конца осени. Может быть уже следующим летом для маленьких ростовчан на новой сцене снова начнут проводить спектакли, утренники и праздники.