Хабенский Константин Юрьевич 

Дата рождения: 11 января 1972 года
Место рождения: Ленинград
Знак зодиака: Козерог
Константин родился в семье инженера и преподавателя математики. Начальную школу он окончил в Нижневартовске, куда случилось переехать по долгу службы Юрию Ароновичу. А мама Татьяна Геннадьевна последовала за ним вместе с сыном. В 1985 году Хабенские вернулись в Ленинград, в самый разгар рок-н-рольного движения. Юный Костя, находясь под большим впечатлением от таких групп как «Алиса» и «ДДТ», стал частенько петь песни из их репертуара под гитару на улицах города. Этот талант в дальнейшем не раз ему пригодился. Окончив школу, он с подачи родителей отучился три курса в авиационном техникуме, где понял, что эта специализация ему не только не интересна, но и совершенно непонятна. Константин продолжал играть на улицах, а также стал работать в народном театре «Суббота». Правда, на первых парах в его круг обязанностей входили лишь уборка сцены и монтаж декораций. Со временем ему стали предлагать участвовать в массовых сценах, где он и осознал, что чувствует себя лучше всего именно на сцене. Чтобы развить внезапно обнаруженный талант, в 1990 году Хабенский поступил в ЛГИТМиК на курс Вениамина Фильштинского. Там он встретил троих молодых актеров, ставших его лучшими друзьями на всю жизнь: Михаила Пореченкова, Михаила Трухина и Андрея Зиброва. В бытность свою студентом Константин играл на различных театральных площадках Петербурга главным образом второстепенные роли. После окончания вуза к ним добавились подобные в московском «Сатириконе». Прорыв в карьере произошел в 1996-м, после участия в авангардной постановке Юрия Бутусова «В ожидании Годо». Увидев этот спектакль в начале 00-ых годов, Олег Павлович Табаков пригласил Хабенского и его партнеров Трухина и Пореченкова в труппу МХАТа. Что касается большого экрана, то первые работами в кино были тоже незначительными, за исключением «Женской собственности» и «Убойной силы» и «Дома для богатых». Но начиная с 2002 года, когда актер уже плотно перебрался в Москву, кинокарьера сразу пошла в гору. Он начал блистать на первом плане хороших российских картин и сериалов. Кроме того, Хабенский стал одним из немногих русских актеров, которые успешно поработали в голливудских проектах. Первым международным опытом стал фильм Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» с такими звездами как Джеймс Макэвой, Морган Фримен и Анджелина Джоли. После этого были картины «Шпион, выйди вон!» с Бенедиктом Камбербэтчем и Гэри Олдменом и «Война миров Z» с Брэдом Питтом. Помимо указанных в репертуаре Константина было еще множество знаковых ролей в полном метре и сериалах, всего более пятидесяти. В 2018 году он сыграл в фильме, над которым также работал в качестве режиссера. Военная драма «Собибор» о единственном в истории Второй Мировой войны успешном массовом побеге из концентрационного лагеря стала важной вехой не только в карьере, но и в жизни Хабенского.
Личная жизнь Константина Хабенского
Как и многие звезды, артист предпочитает скрывать личную жизнь от прессы. В 1999 году он случайно, в кафе возле Театра Ленсовета в Петербурге встретил Анастасию Смирнову, которая даже не знала, что парень актер. Девушка кардинально изменила жизнь артиста. В 2001 году молодые люди сыграли свадьбу, а в 2007 у них родился сын, названный Иваном. Анастасия целиком посвятила себя мужу, а затем и сыну. К сожалению, вскоре после рождения мальчика у нее обнаружили смертельную болезнь — рак мозга. Несмотря на все усилия, недуг победить не удалось, и в 2008 году Анастасия скончалась. Сын Хабенского воспитывался в основном бабушкой, поскольку Константин много времени проводил в работе, но общением с отцом обделен не был. Сам Хабенский, для которого смерть любимой женщины стала страшным ударом, основал благотворительный фонд, занимающийся детьми, больными раком. В 2013 году Константин тайно заключил брак с актрисой МХТ Ольгой Литвиновой, с которой он встречался в течение нескольких лет. В 2016 году у них родилась дочь Александра.
Интересные факты
Свое амплуа артист определяет как «комическую старуху». Необычную характеристику дали артисту институтские друзья: Пореченков, Трухин и Зибров. По словам самого Константина, в нее входят такие понятия, как комик-неврастеник, романтический герой, драматический, и трагикомический, актер театра и кино, и просто хороший человек.
На съемках боевика «Особо опасен» Константин попросил режиссера Тимура Бекмамбетова чтобы в сцене, где его героя будут реанимировать, мужчины не делали ему искусственного дыхания. Узнав об этом, Анджелина Джоли, также снимавшаяся в сцене, вызвалась их заменить.
Фильмография
Полный метр
1994 — На кого Бог пошлёт
1997 — Наташа
1998 — Хрусталёв, машину!
1998 — Женская собственность
1998 — Поклонник
2000 — Дом для богатых
2001 — Сказ про Федота-стрельца
2001 — Механическая сюита
2002 — В движении
2002 — Жизнь и смерть Петра Аркадьевича Столыпина
2003 — Особенности национальной политики
2003 — Линии судьбы
2003 — Женский роман
2004 — Ночной дозор
2004 — Свои
2004 — Богиня: как я полюбила
2005 — Дело о «Мёртвых душах»
2005 — Дневной дозор
2005 — Бедные родственники
2005 — Статский советник
2006 — Час пик 2007 — Русский треугольник
2007 — Ирония судьбы. Продолжение
2008 — Особо опасен
2008 — Адмиралъ
2008 — Домовой
2008 — My Tube!
2009 — Чудо
2011 — Выкрутасы
2011 — Шпион, выйди вон!
2011 — Распутин
2012 — Небесный суд 2012 — Сказка. Есть
2013 — Географ глобус пропил
2013 — Война миров Z 2014 — Авантюристы
2014 — Ёлки 1914
2015 — Чёрное море
2016 — Хороший мальчик
2016 — Коллектор
2017 — Время первых
2017 — Как дети
2018 — Селфи
2018 — Собибор
Телесериалы:
2000 — Агент национальной безопасности-2 2000 — Империя под ударом
2000—2005 — Убойная сила
2005 — Бухта Филиппа
2005 — Есенин
2005 — Гибель империи
2012 — Белая гвардия
2013 — Пётр Лещенко. Всё, что было…
2015 — Метод
2017 — Троцкий
2018 — Говорит Москва
Музыкально-литературные проекты
2011 — Совместный проект Константина Хабенского с Юрием Башметом
2016 — спектакль «Не покидай свою планету» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», совместно с Юрием Башметом; режиссёр Виктор Крамер
Озвучивание
1995-1998 — Тимон и Пумба — Тимон
1999 — Воскрешая из мертвецов — Ноэль (Марк Энтони)
2000 — Пункт назначения — Картер Хортон (Керр Смит)
2000 — Вес воды — Рич Джейнс (Джош Лукас)
2002 — Небо. Самолёт. Девушка — Георгий (Дмитрий Орлов)
2002 — Кукушка — Вейкко (Вилле Хаапасало) — закадровый перевод
2005 — Мадагаскар — Алекс (Бен Стиллер)
2007 — 18-14 — голос за кадром
2008 — Мадагаскар 2 — Алекс (Бен Стиллер)
2009 — 9 — 9 (Элайджа Вуд), учёный
2009 — Рождественский Мадагаскар — Алекс (Бен Стиллер)
2010 — Ёлки — голос за кадром
2011 — Ёлки 2 — голос за кадром
2012 — Мадагаскар 3 — Алекс (Бен Стиллер)
2012 — Паровозик Тишка — папа Тишки
2013 — Ёлки 3 — голос за кадром
2014 — Ёлки 1914 — голос за кадром
2015 — Савва. Сердце воина — Анга
2015 — Маленький принц — Лис (Джеймс Франко)
2015 — Весёлая карусель № 41. Про Комарова — голос за кадром
2017 — Путешествие времени — голос за кадром
2017 — Малышарики — голос за кадром
2017 — Урфин Джюс и его деревянные солдаты — Урфин Джюс
2017 — Ван Гог. С любовью, Винсент — доктор Поль Гаше (Джером Флинн)
2017 — Ёлки новые — голос за кадром