Хабенский Константин Юрьевич

Дата рождения: 11 января 1972 года

Место рождения: Ленинград

Знак зодиака: Козерог

Личная жизнь Константина Хабенского

Как и многие звезды, артист предпочитает скрывать личную жизнь от прессы. В 1999 году он случайно, в кафе возле Театра Ленсовета в Петербурге встретил Анастасию Смирнову , которая даже не знала, что парень актер. Девушка кардинально изменила жизнь артиста. В 2001 году молодые люди сыграли свадьбу, а в 2007 у них родился сын, названный Иваном. Анастасия целиком посвятила себя мужу, а затем и сыну. К сожалению, вскоре после рождения мальчика у нее обнаружили смертельную болезнь — рак мозга. Несмотря на все усилия, недуг победить не удалось, и в 2008 году Анастасия скончалась. Сын Хабенского воспитывался в основном бабушкой, поскольку Константин много времени проводил в работе, но общением с отцом обделен не был. Сам Хабенский, для которого смерть любимой женщины стала страшным ударом, основал благотворительный фонд, занимающийся детьми, больными раком. В 2013 году Константин тайно заключил брак с актрисой МХТ Ольгой Литвиновой , с которой он встречался в течение нескольких лет. В 2016 году у них родилась дочь Александра.

Интересные факты

Свое амплуа артист определяет как «комическую старуху». Необычную характеристику дали артисту институтские друзья: Пореченков, Трухин и Зибров. По словам самого Константина, в нее входят такие понятия, как комик-неврастеник, романтический герой, драматический, и трагикомический, актер театра и кино, и просто хороший человек.

На съемках боевика «Особо опасен» Константин попросил режиссера Тимура Бекмамбетова чтобы в сцене, где его героя будут реанимировать, мужчины не делали ему искусственного дыхания. Узнав об этом, Анджелина Джоли, также снимавшаяся в сцене, вызвалась их заменить.

Фильмография

Полный метр

1994 — На кого Бог пошлёт

1997 — Наташа

1998 — Хрусталёв, машину!

1998 — Женская собственность

1998 — Поклонник

2000 — Дом для богатых

2001 — Сказ про Федота-стрельца

2001 — Механическая сюита

2002 — В движении

2003 — Особенности национальной политики

2003 — Линии судьбы

2003 — Женский роман

2004 — Ночной дозор

2004 — Свои

2004 — Богиня: как я полюбила

2005 — Дело о «Мёртвых душах»

2005 — Дневной дозор

2005 — Бедные родственники

2005 — Статский советник

2006 — Час пик 2007 — Русский треугольник

2007 — Ирония судьбы. Продолжение

2008 — Особо опасен

2008 — Адмиралъ

2008 — Домовой

2008 — My Tube!

2009 — Чудо

2011 — Выкрутасы

2011 — Шпион, выйди вон!

2011 — Распутин

2012 — Небесный суд 2012 — Сказка. Есть

2013 — Географ глобус пропил

2013 — Война миров Z 2014 — Авантюристы

2015 — Чёрное море

2016 — Хороший мальчик

2016 — Коллектор

2017 — Время первых

2017 — Как дети

2018 — Селфи

2018 — Собибор

Телесериалы:

2000 — Агент национальной безопасности-2 2000 — Империя под ударом

2000—2005 — Убойная сила

2005 — Бухта Филиппа

2005 — Есенин

2005 — Гибель империи

2012 — Белая гвардия

2015 — Метод

2017 — Троцкий

2018 — Говорит Москва

Музыкально-литературные проекты

2011 — Совместный проект Константина Хабенского с Юрием Башметом

Озвучивание

1995-1998 — Тимон и Пумба — Тимон

1999 — Воскрешая из мертвецов — Ноэль (Марк Энтони)

2000 — Пункт назначения — Картер Хортон ( Керр Смит

2000 — Вес воды — Рич Джейнс ( Джош Лукас

2002 — Кукушка — Вейкко (Вилле Хаапасало) — закадровый перевод

2007 — 18-14 — голос за кадром

2008 — Мадагаскар 2 — Алекс (Бен Стиллер)

2009 — Рождественский Мадагаскар — Алекс (Бен Стиллер)

2010 — Ёлки — голос за кадром

2011 — Ёлки 2 — голос за кадром

2012 — Мадагаскар 3 — Алекс (Бен Стиллер)

2012 — Паровозик Тишка — папа Тишки

2013 — Ёлки 3 — голос за кадром

2014 — Ёлки 1914 — голос за кадром

2015 — Савва. Сердце воина — Анга

2015 — Весёлая карусель № 41. Про Комарова — голос за кадром

2017 — Путешествие времени — голос за кадром

2017 — Малышарики — голос за кадром

2017 — Урфин Джюс и его деревянные солдаты — Урфин Джюс

2017 — Ван Гог. С любовью, Винсент — доктор Поль Гаше ( Джером Флинн

2017 — Ёлки новые — голос за кадром