Жители Некрасовки увидели «Приключения Тома Сойера»

Старшая группа театрального коллектива «Маска» представила в Доме культуры «Заречье» премьеру «Приключения Тома Сойера».

— Администрация Дома культуры выразила огромную благодарность родительскому комитету коллектива, лично Валентине Кузнецовой, Валерии Гершунской и Валерии Трихунковой. Премьера получилась яркой, интересной и запоминающейся, — сообщил представитель ДК.

Напомним, что недавно состоялись еще две премьеры младшей и средней группы коллектива «Маска». Артисты поставили спектакли «Кошкин дом» и «Расследование XXI века». (вт)