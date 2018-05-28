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Жители Некрасовки увидели «Приключения Тома Сойера»
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Жители Некрасовки увидели «Приключения Тома Сойера» 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Старшая группа театрального коллектива «Маска» представила в Доме культуры «Заречье» премьеру «Приключения Тома Сойера».
— Администрация Дома культуры выразила огромную благодарность родительскому комитету коллектива, лично Валентине Кузнецовой, Валерии Гершунской и Валерии Трихунковой. Премьера получилась яркой, интересной и запоминающейся, — сообщил представитель ДК.
Напомним, что недавно состоялись еще две премьеры младшей и средней группы коллектива «Маска». Артисты поставили спектакли «Кошкин дом» и «Расследование XXI века». (вт)
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